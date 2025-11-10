FIL Niños 2025 convierte la lectura en un espectáculo vivo

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) reafirma su liderazgo en la cultura infantil con FIL Niños 2025, un programa que combina literatura, teatro, música, ópera, clown y títeres en un foro escénico diseñado para transformar la lectura en una experiencia artística viva. Este año participan 25 compañías provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, México, Polonia y Portugal, con Barcelona como Invitada de Honor, y se ofrecen 77 funciones a lo largo de nueve días. Cada espectáculo busca integrar la literatura y la narración con la música, el clown y la experimentación escénica, permitiendo que los niños y niñas vivan la lectura como un acto colectivo y creativo.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la ópera “El pirata Barbaverde en Mineralis”, del compositor nominado al Pulitzer Ricardo Zohn-Muldoon, quien, junto a La Coperacha y al diseño escenográfico de José Ignacio Solórzano, presenta una puesta en escena que combina música de cámara y títeres en una fábula ecológica. También sobresale “Cuando llueva pa’rriba”, de Cabaret Capricho, un espectáculo que fusiona circo, teatro y jazz para celebrar la imaginación, así como “El último canto de Tlantecutli”, de Tres Cabras en el Árbol, una obra multimedia que aborda la defensa del territorio y del agua.

La música toma un papel protagónico en FIL Niños con la celebración del décimo aniversario de Danza Mostr!, a través de su propuesta “Fiesta electroacústica por sus diez años”. La compañía Marazul presenta el concierto “Presto: Improsía fantástica”, mientras que Los Botes Cantan llevan al escenario “Moby Dick y sus cuates”. Por su parte, Fernando Manuel y Los Poetas del Sur ofrecen “Tierra viviente”, un concierto para piano y cuerda que rinde homenaje a la naturaleza e invita a reconectarse con el medioambiente.

El teatro y la imaginación se consolidan con obras como “Historias de papel”, de La Gaviota Teatro, donde el papel se transforma en personajes y emociones; “El Ministerio del Cuento”, de Teatro en Resistencia, que propone una aventura en busca de la mejor historia del mundo; “Fortuna y la máquina de lluvia”, de Lunajero Teatro; y “O-tres”, de Anhelo Teatro, un espectáculo de máscaras larvarias que celebra la diversidad, la colaboración y el cuidado del medioambiente.

El arte de los títeres también se hace presente con propuestas de Once Niñas y Niños, en colaboración con UNICEF, que presentan “Se vale hacer más ruido”; El Carretón del Desierto, con “Huellas que no borra el viento. La leyenda del burrito bailarín”, y el Festival Nortíteres, que incluye espectáculos como “S-Sapo”, “Chirinventos: Cantos y Cuentos”, “El casamiento de Tião sin Suerte y Chiquinha Mucho”, “Titirijugando” y “Meloso Celuloso”.

El clown promete conquistar a grandes y pequeños con una mezcla de humor, poesía y crítica social. Abraham Arzate presenta “Auch!!!”, una comedia de lucha libre mexicana en colaboración con el Festival Internacional de Circo y Chou de México (FICHo); Cabaret Capricho ofrece “Cuando llueva pa’rriba” y “Wanderlust”, a cargo de Claunódromo; BoBa Comedia presenta “Ranzio, un zombi fantástico”, que celebra la inclusión y la empatía; Andy Spigola presenta “Boato”, mezcla de comedia visual y proezas físicas; y Txema Muñoz presenta “Gota, magia desde el clown sin palabras”.

Con FIL Niños 2025, la lectura se convierte en un acto colectivo y multisensorial que integra narrativa, música y artes escénicas, consolidando a la feria como un referente cultural en la promoción de la imaginación y la creatividad infantil.