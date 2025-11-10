Recital del pianista español José Enrique Bagaría en el Teatro Degollado

El pianista español José Enrique Bagaría, reconocido por su virtuosismo y sensibilidad interpretativa, ofrecerá por primera vez un concierto en Guadalajara el próximo miércoles 12 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Degollado. Su presentación forma parte del ciclo Martes Musicales, organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, programa que cada semana acerca al público a destacados intérpretes nacionales e internacionales.

Pianista José Enrique Bagaría

En esta ocasión, el recital se realizará en miércoles debido a la agenda internacional del artista y al carácter especial del evento.

Bagaría es considerado una de las figuras más relevantes del piano en España. Su trayectoria lo ha llevado a escenarios de países como Italia, Francia, Túnez, Bulgaria, Bélgica, Estados Unidos y Colombia, además de colaboraciones con prestigiosas agrupaciones como la Orquesta Nacional de España, la Sinfónica de Barcelona y la Filarmónica de Málaga. Su carrera combina una técnica impecable con una profunda sensibilidad musical, cualidades que le han valido premios en importantes certámenes europeos.

El programa que presentará en Guadalajara recorre tres siglos de historia musical, desde las refinadas sonatas deDomenico Scarlatti y las estructuras clásicas de Joseph Haydn, hasta la intensidad romántica de Johannes Brahms. El concierto cerrará con un homenaje a la música española a través de obras de Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla, seleccionadas por el propio intérprete para reflejar la riqueza y diversidad del repertorio pianístico europeo.

El recital promete ser una noche excepcional en la que el público tapatío podrá disfrutar del equilibrio entre técnica, claridad y emoción que distingue a José Enrique Bagaría. Su debut en el Teatro Degollado marca un nuevo capítulo en el ciclo Martes Musicales, una experiencias artísticas de primer nivel para fortalecer el vínculo del público con la música de concierto.

