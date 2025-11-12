Guadalajara se apunta a la fiesta mundialista

Con el espíritu del balón ya rodando en las calles de la ciudad, la capital tapatía se prepara para convertirse en epicentro del futbol y la celebración deportiva.

Juego de Leyendas

La campaña Guadalajara es Mundialista arranca con paso firme este viernes 14 de noviembre, con un evento masivo y gratuito que promete unir tradición, cultura, identidad y pasión futbolera.

En el corazón del centro histórico de Guadalajara, en el cruce de Paseo Alcalde y Calle Morelos, a las 18:00 horas, se llevará a cabo el esperado “Juego de Leyendas”. Figuras históricas del balompié mexicano —entre ellas Ramón Morales, Manuel Negrete, Salvador Carmona, Benjamín Galindo, Pável Pardo, Oswaldo Sánchez, Adolfo “El Bofo” Bautista—volverán a pisar la cancha con un solo objetivo: regalarle a la ciudad un espectáculo único, accesible para toda la familia.

La presidenta municipal; Vero Delgadillo, y el Comude Guadalajara presentaron la iniciativa como “una estrategia para contagiar la emoción del Mundial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde hoy” y reafirmar que Guadalajara es, como lo expresa el lema, “mundialista”.

El partido gratuito es solo el inicio de una serie de actividades que incluirán intervenciones urbanas, murales con temáticas futboleras, cine al aire libre, torneos locales y espacios de convivencia comunitaria, todos bajo la bandera de “Guadalajara es Mundialista”.

La invitación es asistir con la familia, amigos y vecinos para celebrar que Guadalajara es Mundialista y a revivir los momentos que marcaron época con leyendas del fútbol.

Balón Mundial 2026

PARA SABER