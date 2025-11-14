Distinguen a Emiliano Alvar Rodríguez con el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2025

La Secretaría de Cultura de Jalisco otorgó al escritor Emiliano Alvar Rodríguez Cassigoli el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2025 por “Datos Sensibles”, obra que explora las huellas íntimas del exilio chileno y las prácticas de vigilancia del Estado mexicano durante la Guerra Fría.

El reconocimiento fue anunciado durante una ceremonia en el Edificio Arroniz, encabezada por Allen Vladimir Gómez Ruiz y Ruth Escamilla Monroy.

Otorgan a Emiliano Alvar Rodríguez el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2025

Escamilla Monroy recordó que este certamen, impulsado por el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura de Jalisco desde 2018, promueve la creación entre escritores jóvenes y honra la obra del ensayista jalisciense José Luis Martínez. El premio consiste en la publicación del libro en la colección Tierra Adentro y un estímulo económico de 70 mil pesos.

El jurado, integrado por Lobsang Castañeda, Irmgard Emmelhainz y Tanya Huntington, destacó “Datos Sensibles” por su destreza narrativa, sentido del humor y madurez formal.

El ensayo parte del expediente de espionaje del abuelo del autor —exiliado chileno vigilado por la antigua Dirección Federal de Seguridad— y propone una estructura textual que refleja esa tensión a través de tachaduras, marcas y notas que dialogan con el trauma heredado.

Entre los asistentes figuraron el académico y exiliado chileno Alfredo Villanueva Mercado; el escritor José Israel Carranza, antiguo asesor del autor; así como ensayistas, investigadores, editores y responsables de bibliotecas locales. Al recibir el premio, Alvar Rodríguez Cassigoli expresó sentirse honrado y subrayó que, en un contexto adverso para la creación, reconocimientos como éste brindan esperanza y la posibilidad de continuar escribiendo.

Otorgan a Emiliano Alvar Rodríguez el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2025

El autor relató que el libro nació tras la desclasificación de archivos de la DFS donde apareció el nombre de su abuelo, a quien nunca conoció. "Datos Sensibles" se convirtió así en una forma de reconstruir su figura desde los ojos del hombre que lo espió y de reflexionar sobre la cercanía entre literatura y vigilancia.

Un premio que reafirma el compromiso con la promoción de nuevas voces y la preservación de la memoria y la identidad a través de la literatura.