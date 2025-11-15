Fallece Pancho Rodríguez, cineasta tapatío

Juan Francisco “Pancho” Rodríguez Gómez, destacado director, guionista, actor y músico, falleció este jueves en su domicilio por complicaciones de salud. El cineasta, de 50 años, dedicó más de dos décadas a la creación audiovisual, combinando su pasión por el guion con la dirección y la actuación en producciones con marcado carácter local y universal.

A lo largo de su carrera, Rodríguez exploró géneros diversos. Fue guionista de series digitales, cortometrajes y largometrajes; entre sus trabajos más recordados figura el cortometraje “Violeta en la prisión de cristal”, que aborda el acoso escolar, y la serie “Clandestinos”, producida para Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y TV UNAM. También participó en cine popular, como en la cinta animada Día de muertos (2019), y en su más reciente proyecto,Abracadaver, su propuesta más ambiciosa, que fue seleccionada para competir en la sección “Hecho en Jalisco” del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2025.

Además de su labor en el cine, Rodríguez fue músico: formó parte del grupo Los Bomberos, junto a otros artistas tapatíos, donde rescataron canciones tradicionales mexicanas con temáticas de cantina y arrabal. Su legado deja una huella profunda en la Universidad de Guadalajara, en la comunidad cinematográfica de Jalisco y entre quienes admiraban su capacidad para tejer historias que hablaban de su ciudad con honestidad y sensibilidad.