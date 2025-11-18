Escucha ese cumbión de La Delio Valdez

¿Recuerdas cuando eras niño y te llevaban a una fiesta de 15 años, al cumpleaños de alguna tía, al bautizo, a la posada? Todas las fiestas terminaban en baile. Sí, ¡en baile!

La Delio Valdez (Caro Pedace)

“Mientras más corriente, más ambiente”.

La cumbia existe desde que desaparecieron los dinosaurios. Terminaba uno cansado de niño y te ponían dos sillas para dormir; esa era la solución mientras tus papás, tus tíos, tus vecinos se ponían a bailar cumbias. ¡Sí, cómo no! Cómo olvidar aquella donde Carmen perdió la cadenita, o donde el negrito era el único hijo del señor Sorullo:

“No te metas con mi cucu”, “Suave, suave, suavecito”, “El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog”, “Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amooooor”.

La Delio Valdez

Muchísimas canciones que sonaban en las fiestas en casa, incluso sin que hubiera fiesta.

Y bueno, yo creo que llevamos ese gusto en el ADN. Existen las cumbias fusión: rock, ska, reggae. Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Karamelo Santo… desde Argentina han hecho grandes éxitos del género. En México, Los Ángeles Azules se volvieron aún más famosos cuando comenzaron a hacer duetos con personajes del rock y el pop como Saúl Hernández, Leonardo de la Cueva, Ximena Sariñana, Belinda, Ha*Ash y un largo etcétera.

La Delio Valdez

Y ahora llegan nuevos grupos que practican eso que llaman cumbia. La Delio Valdez, una propuesta fresca, regresa a Guadalajara. No es su primera vez: será la tercera o cuarta, según nos contaron en entrevista.

La Delio Valdez

El cumbión llega a Guadalajara el 20 de noviembre en el Foro Independencia, a partir de las 20:00 horas.

Buenos Aires, Argentina, es el lugar donde nace La Delio Valdez. “El Desvelo” es su sexto disco de estudio y la banda se formó en 2009. Spotify les registra nada más y nada menos que 2,433,227 oyentes mensuales.

La Delio Valdez

“Abajo de la palmera” es una canción en la que participan Los Rompepera, un grupo mexicano que toca cumbia–punk con marimbas. Hablamos con Damián Chaverría, El Chango, trombonista de La Delio Valdez, quien nos contó cómo viajan de un lado a otro llevando su propuesta: una cumbia libre, sabrosona, interpretada por 16 integrantes. Viajan por todo el mundo despertando hasta al más indiferente. Se arma todo un ritual donde disfrutar es lo esencial.

La Delio Valdez

¡No lo dejen pasar!