Mascota celebra el Día Internacional de la Raicilla 2025 con música, tradición y destilados artesanales

Mascota, ubicado en el corazón de la Sierra Madre Occidental, se alista para celebrar el Día Internacional de la Raicilla 2025 con un festival que destaca la tradición, identidad y riqueza natural de este Pueblo Mágico.

Raicilla

Entre paisajes de montaña, calles empedradas y arquitectura colonial, el municipio se ha consolidado como uno de los referentes de este destilado jalisciense con Denominación de Origen.

La raicilla, bebida emblemática del estado, es elaborada desde hace siglos por familias que han preservado técnicas ancestrales de destilación en alambiques de barro o cobre. Esta herencia cultural dio origen al Festival de la Raicilla, un encuentro que reúne a productores, turistas y amantes del agave para recorrer rutas, haciendas y fábricas que mantienen vivo el proceso artesanal, fortaleciendo al mismo tiempo la economía local.

El festival también destaca el valor de la Denominación de Origen como un eje para proteger la autenticidad del destilado y reconocer su importancia dentro del patrimonio cultural de México. En Mascota, el agave reafirma su papel como símbolo de tradición, identidad y sostenibilidad, uniendo a comunidades y promoviendo la preservación de su historia.

Este 28 y 29 de noviembre, la Plaza Principal y las instalaciones del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla (CMPR) serán escenario de dos días de música, mariachi, ballet folclórico, comedia y un cierre especial con pirotecnia y la presentación estelar de la Sonora Dinamita. Los brazaletes tienen un costo de $200 para ambas fechas e incluyen cócteles el viernes.

PARA SABER

Día Internacional de la Raicilla 2025

Fechas: 28 y 29 de noviembre

Lugar: Mascota, Jalisco

Brazalete: $200 (incluye cócteles el viernes)

Venta: Oficinas del CMPR — Calle Rosa Dávalos #79, Mascota, Jalisco

Informes: 388 113 5100