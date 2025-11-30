Gerardo del Villar: del miedo al mar abierto a un libro que busca sanar

En 2023, en medio de una crisis familiar y una inmersión en aguas profundas, Gerardo del Villar decidió dejar de huirle al miedo. Ese impulso fue el origen de Los tiburones también tienen miedo, un libro que hoy presenta en la FIL Guadalajara tras un año sorprendente: del autopublicarse en Amazon a firmar con McGraw Hill en una servilleta de café.

“Yo llevaba toda una vida hablando bien de los tiburones”, cuenta. En la Isla Malpelo —uno de los santuarios de buceo más imponentes del mundo— observó algo que le cambió la perspectiva: “Los tiburones también tienen miedo. Si ellos, que son líderes de su ecosistema, sienten miedo… ¿por qué nosotros no nos permitimos sentirlo cuando vivimos algo difícil?”.

Ese fue el impulso para comenzar a escribir el libro apenas salió del agua.

Del autopublicado al sello editorial

El proyecto nació de forma independiente: Del Villar autopublicó la primera edición y destinó todas las utilidades a la Fundación Casa de la Amistad para niños con cáncer. El libro tuvo tan buena recepción que el destino se encargó del siguiente capítulo. En un partido de fútbol infantil conoció a Hans Serrano, director de McGraw Hill Latinoamérica, quien acabó interesado en su trabajo.

“Prácticamente firmamos el contrato en una servilleta”, recuerda entre risas. Así nació la edición actual: a color, en pasta dura y con sus fotografías presentadas como siempre imaginó.

Los maestros del miedo: tiburones, osos y orcas

El libro combina aventura, memoria y divulgación. Tras un capítulo autobiográfico —desde la muerte de su madre cuando él tenía apenas un año hasta su primer buceo a los 20— viene la parte central: los encuentros cercanos con los animales que él considera sus maestros.

Hay capítulos dedicados al tiburón blanco, al tiburón tigre que casi lo muerde, a los osos polares, a las orcas, a los cocodrilos, a los delfines y a un cierre que describe un encuentro profundo con un “mar de inazul”.

Cada historia viene acompañada de uno de los 81 aprendizajes sobre el miedo, que no fueron planeados, sino subrayados de manera orgánica mientras escribía: “Simplemente iba relatando algo y decía: aquí aprendí. Así surgieron”.

El origen: una infancia marcada por la naturaleza

Su conexión con los animales empezó desde muy pequeño. Tras la muerte de su madre, vivió en Huapalcalco, Hidalgo, donde su padre —ingeniero agrónomo— trabajaba en un rancho. Ahí, entre becerros, borregos y el recuerdo de los buceos de sus padres, se sembró la semilla que años más tarde lo llevaría al mar.

Cuando finalmente pudo bucear, a los 20 años, reconectó con ese sueño infantil y lo convirtió en un camino de vida.

La anécdota que abre el libro

El libro arranca de forma inesperada: “Las maletas en los aeropuertos lastiman a más personas que los tiburones”. La frase es literal. Del Villar cuenta cómo, hace años, perdió el control de una pesada maleta de cámaras en la escalera eléctrica del AICM, hiriendo sin querer a una mujer. Esa historia le sirve para poner el tono general: el miedo no siempre viene de donde creemos.

El prólogo es del conferencista Jorge Font, quien escribe desde una silla de ruedas y cuya filosofía —“la vida hay que ensancharla, no alargarla”— atraviesa el espíritu del libro.

El encuentro que más lo marcó

Entre todas sus experiencias, la que más lo conmovió fue su primer encuentro con un oso polar, ocurrido poco después de la muerte de su padre y en plena pandemia. Para los inuits, cuenta, los ancestros pueden reencarnar en estos animales. “Yo sentí que ahí estaba mi papá”, recuerda.

Un día en su vida

Entre expediciones, conferencias y la creación de contenido, Del Villar mantiene una rutina disciplinada: ejercicio por la mañana, trabajo desde su estudio y preparación de proyectos fotográficos. También dirige una empresa de expediciones que lo lleva a viajar constantemente. Su próximo objetivo: fotografiar al oso andino en Colombia.

En la FIL Guadalajara

Este año participa con dos actividades:

Una conferencia donde comparte la historia detrás del libro.

Una entrevista-conversación dirigida por Jessica Fernández (Más Allá del Rosa) el lunes a las 16:30.

Y, por supuesto, el reencuentro con la feria donde todo comenzó, solo que ahora con una editorial internacional detrás.