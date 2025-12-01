El Teatro Degollado vibrará con la intensidad de “Esencia Española”

El Teatro Degollado se prepara para una velada marcada por la profundidad emocional y el temperamento característico de la música española. Este miércoles 3 de diciembre de 2025, a las 19:00 horas, la Banda de Música del Estado de Jalisco y el Coro del Estado presentarán el concierto “Esencia Española”, con 65 intérpretes en escena y la dirección del maestro invitado Roberto Turlo.

"Esencia Española", bajo la dirección del maestro invitado Roberto Turlo

Originario de Benicàssim y formado en el Conservatorio de Música de Valencia, Turlo realizará con este concierto su debut en Guadalajara, tras una trayectoria que lo ha llevado a colaborar como oboísta con orquestas de Europa y América. Su impulso por expandir los límites del oboe lo ha llevado a trabajar con figuras como Paquito D’Rivera, Estrella Morente, Sole Giménez y Pepe Rivero, tendiendo puentes entre la música académica y las sonoridades populares ibéricas y latinoamericanas.

En entrevista, el director explicó que “Esencia Española” propone un amplio recorrido por los géneros que han definido la identidad sonora de España. El programa incluye obras como Suspiros de España, de Antonio Álvarez Alonso; pasodobles como El Gato Montés; piezas sinfónicas de Albéniz y Turina; así como fragmentos de zarzuelas clásicas comoLa Revoltosa, El bateo y La leyenda del beso.

También se interpretarán secciones de El amor brujo, de Manuel de Falla, y versiones orquestadas para banda de la suite pianística de Albéniz, especialmente Asturias y Sevilla. Turlo adelantó que el público podrá disfrutar de algunas “sorpresas” que completarán el mosaico de ritmos flamencos, melodías hispánicas y atmósferas folclóricas.

"Esencia Española", bajo la dirección del maestro invitado Roberto Turlo

El maestro subrayó que la colaboración con la Banda y el Coro del Estado ha sido altamente gratificante, y que su propósito es impulsar a cada agrupación a alcanzar su mejor nivel. El concierto, dijo, busca generar “una fiesta de emociones”, un viaje por melodías cálidas, ritmos flamencos y pasodobles cargados de energía que celebran la riqueza musical de España.

Los boletos, con precios de 100 a 250 pesos, están disponibles en las taquillas del recinto y en

boletomovil.com

PARA SABER