Otorgan a Marisol Schulz la Medalla de Oro al Mérito Cultural de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona anunció que concederá la Medalla de Oro al Mérito Cultural a Marisol Schulz Manaut, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), por su contribución al mundo editorial y su impulso a los vínculos literarios entre México, América Latina y Cataluña. El alcalde Jaume Collboni destacó que su historia personal y profesional refleja un compromiso profundo con la cultura barcelonesa, por lo que calificó el anuncio como “urgente y especial”.

Schulz recibirá la distinción durante el primer trimestre de 2026. Tras darse a conocer la noticia, agradeció el reconocimiento y subrayó la conexión histórica entre Barcelona y la literatura latinoamericana. “Barcelona es parte no solo de mi ADN emocional y cultural, sino del de México y América Latina”, afirmó, al recordar lo que la ciudad ha significado para escritores de la región.

La directora de la FIL también habló de su vínculo familiar con Cataluña, marcado por el exilio de su madre y abuela, así como por el refugio que encontró su abuelo en Barcelona tras su paso por un campo de concentración en Argelia. “Barcelona está en la huella de mis sentimientos y de mi corazón”, expresó.

Durante el anuncio, autoridades culturales de la ciudad resaltaron el liderazgo de Schulz en la promoción de la lectura. Xavier Marcé, concejal de Cultura e Industrias Creativas, afirmó que el reconocimiento es plenamente merecido y que refleja el impacto global de su trabajo editorial. “Tiene aún más sentido que la ciudad de Barcelona reconozca lo que ha hecho por la lectura en general”, señaló.

Pau González, concejal de Barcelona en Comú, agradeció que la FIL haya acogido a Barcelona como Invitada de Honor en 2025 y subrayó la relevancia de su labor para posicionar a la ciudad como un referente mundial del libro. “El hecho de dar un premio a alguien que ha hecho tanto por la lectura en el planeta es absolutamente merecido”, dijo.

El anuncio se realizó en el auditorio del Pabellón de Barcelona en la FIL Guadalajara, con la presencia de representantes municipales como Jordi Martí Galbis, presidente del Grupo Municipal Junts per Catalunya, y la gerente municipal, Laia Claverol, quienes reafirmaron el valor de este reconocimiento para la ciudad y su comunidad cultural.