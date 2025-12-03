Santa Clos llegó al Centro Histórico

El Ayuntamiento de Guadalajara autorizó la instalación de 17 módulos de fotografía con Santa Clos en cinco puntos del Centro Histórico, los cuales operan desde el 1 de diciembre con el fin de promover el ambiente festivo de la temporada. Los permisos fueron otorgados por la Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico.

Santa Clos en el Centro de Guadalajara

Los módulos estarán distribuidos de la siguiente manera: cuatro en Plaza de Armas, cuatro en Plaza Universidad, cuatro en Plaza Guadalajara, dos en el Santuario, dos en el Jardín Reforma y uno en Plaza Tapatía. De forma paralela avanzan los trabajos de instalación de los 28 tianguis navideños autorizados; algunos, como los del Refugio y Parque Morelos, ya se encuentran en funcionamiento.

El Gobierno de Guadalajara invita a las y los ciudadanos a disfrutar de las actividades decembrinas en corresponsabilidad, atendiendo las indicaciones de las autoridades.