“Perra Mala 666″: Un espacio de poesía disidente y comunitaria para incomodar

Las creadoras del proyecto, Gizeh Jiménez y Priscila Palomares, hablan sobre los orígenes de “Perra Mala 666″, la reciente publicación de un libro que recopila las voces de esta comunidad, y los próximos planes para seguir expandiendo este espacio de escucha y celebración.

Libro: "Perra Mala 666", de Gizeh Jiménez y Priscila Palomares

“BB La poesía es de quien la trabaja, de quien la vive y la necesita”, nos lee Priscila: “Para nosotres la institución de la poesía es una fiesta a la que no nos invitaron y de la que históricamente se han excluido a personas exodisidentes. Mientras afuera en la calle soñábamos con lo que hacían adentro los poetas. Hoy, por fin rompemos con esa valla de acero, atravesamos el jardín, nos colamos a la casa y adentro nos preguntamos: ¿De qué nos estaban privando? ¿Qué será la poesía ahora que no pueden negarnos?”, señala parte del prólogo del libro “Perra Mala 666”.

Gizeh Jiménez, creadora del proyecto, explica que Perra Mala 666 nació hace 8 años en Guadalajara como un espacio de micrófono abierto para la comunidad LGBTQ+ y mujeres, buscando alejarse de la competitividad y la dominación masculina que suele caracterizar a los círculos poéticos tradicionales.

Por otra parte, Priscila nos cuenta: “Cuando yo llegué a Ciudad de México a vivir, porque las dos somos de Monterrey, me dijeron, tienes que ir un par de ramas a las seis y seis, y yo dije, ¿qué es eso, no? Me dijeron, es un micrófono abierto, te va a encantar, y fui, y era un micrófono abierto, pues, muy distinto, porque la poesía es un espacio muy institucionalizado en México, y muy masculino, y esto era completamente otra cosa, completamente queer y de mujeres”.

Gizeh Jiménez y Priscila Palomares

Tras años de realizar este proyecto de manera itinerante, las creadoras decidieron publicar un libro que recogiera una muestra de las voces que han pasado por Perra Mala 666. “Justamente lo que nos interesaba era que pudiera llegar. Llegar a más gente y creo que esta pequeña muestra de solamente 21 poetas es suficiente para ir marcando la curiosidad, la curiosidad alrededor hacer comunidad, la curiosidad alrededor de ir a Open Mics y de volver a hacer la poesía nuestra y dejar de institucionalizarla”, señala Gizeh.

Las ilustraciones del libro, realizadas por la artista fronteriza Thania Díaz, reflejan la idea de la poesía como una fiesta a la que históricamente se ha excluido a personas disidentes. “La portada refleja muchísimo de lo que hablamos en el prólogo, que es que la poesía es una fiesta. A la que no nos invitaron, pero nosotros crasheamos y llegamos y estamos ahí. Escribiendo poesía”, comenta Gizeh.

Autores de "Perra Mala 666"

En un contexto en el que la poesía suele estar fuertemente marcada por la institucionalidad y la dominación masculina, “Perra Mala 666″ se ha erigido como un espacio de resistencia y reivindicación. Al publicar este libro, las organizadoras buscan trascender los límites físicos del micrófono abierto y llevar las voces disidentes a un público más amplio, democratizando así el acceso a una poesía que se aleja de la competitividad y la jerarquía para abrazar la escucha, la celebración y la construcción de comunidad.

REDES

@jiseland

@prispalomaress

PARA SABER

“Perra Mala 666″ tendrá una presentación este sábado 6 de diciembre a las 18:00 hrs, en Impronta (Calle Penitenciaría 414, Col Americana), entrada libre; con la participación de invitados como Luisa Almaguer, Lucia Rueda y Cherríe Moraga, entre otros.