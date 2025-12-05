UNICEF y TV Jalisco firman alianza para fortalecer la difusión de derechos de la infancia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (TV Jalisco) firmaron esta mañana un convenio de colaboración para impulsar la difusión de contenidos que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes. La firma se realizó en el marco de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con la presencia de Maye Villa de Lemus, presidenta del DIF Jalisco.

Alianza para fortalecer la difusión de derechos de la infancia

La alianza permitirá producir y transmitir contenidos audiovisuales y radiofónicos enfocados en derechos de la niñez, participación infantil y juvenil, y cultura de paz. Entre las acciones previstas destacan cápsulas informativas, programas especiales y espacios dedicados a temas como primera infancia, educación temprana, salud, nutrición y prevención de violencias.

Durante el acto, la presidenta del DIF Jalisco destacó la importancia del acuerdo: “Firmar este convenio no es solo un acto protocolario, es un compromiso con nuestras niñas, niños y adolescentes… Los medios públicos tienen un poder enorme: el de informar y concientizar”, afirmó Villa de Lemus.

Por su parte, el representante de UNICEF en México, Luis Fernando Carrera Castro, subrayó que “los medios públicos son aliados estratégicos para construir una sociedad más informada, empática y comprometida con los derechos de la niñez”.

UNICEF aportará contenidos, asesoría técnica y materiales especializados, además de facilitar la participación de especialistas y de niñas, niños y adolescentes. En tanto, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión destinará espacios de transmisión en televisión, radio y plataformas digitales, y colaborará en campañas de participación social y recaudación de fondos.

Al cierre del evento, la directora del SJRTV, Gabriela Aguilar, señaló que esta alianza marca un precedente para los medios públicos del país: “Este convenio transforma una relación institucional en una alianza estratégica… reafirma que los medios públicos no solo informamos: también damos voz y defendemos causas que realmente cambian vidas”, concluyó.