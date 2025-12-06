La Secretaría de Cultura de Jalisco presentó en su stand de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara el libro “Los colibríes y los bosques de la Sierra Mazati y sus recursos florales”, una obra que combina ciencia, arte y divulgación para acercar a las y los lectores a la riqueza biológica, ubicada en el municipio de Tapalpa.

La presentación estuvo a cargo Eduardo Santana Castellón, Director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, quien destacó que la belleza del libro es una vía poderosa para sensibilizar sobre el valor de la naturaleza.

Subrayó que, más allá de los datos científicos, la obra apela a la emoción, la espiritualidad y la cultura como herramientas fundamentales en tiempos donde el negacionismo científico sigue presente.

En el presídium participaron también Verónica Rosas Espinoza, profesora investigadora del CUCBA y coautora; Elena Brancacho Pérez, bióloga, cuyo trabajo de investigación dio origen a parte del contenido; Alejandra Lara, artista e ilustradora científica; así como Saulo Cortés, diseñador del libro.

Sus intervenciones coincidieron en que este proyecto es el resultado de una suma de voluntades, investigación constante y profunda colaboración interdisciplinaria.

Durante la presentación se resaltó que este libro es fruto de un proyecto iniciado en 2018 en la Sierra Mazati, donde el estudio de los colibríes abrió la puerta a comprender sus movimientos, sus relaciones con las plantas y la importancia de preservar los bosques templados de la región.

La investigación involucró a especialistas de diversas instituciones, así como el apoyo de comunidades locales, brigadistas, conservacionistas, universidades y colaboradores internacionales.

Las ilustraciones en acuarela, realizadas especialmente para esta edición, fueron destacadas como un elemento central para conectar al público con la belleza y fragilidad de estas especies.

El diseño editorial también fue reconocido como parte clave para lograr una obra que emociona y que invita a conocer, valorar y proteger los ecosistemas donde habitan los colibríes.