Historieta “¡Jalisco tiene rumbo!” para acercar a la ciudadanía al Plan Estatal de Desarrollo 2024–2030

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC), presentó la historieta "¡Jalisco tiene rumbo!" como una herramienta para hacer más accesible el contenido del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2030. El anuncio se realizó en el marco del cierre de la FIL Guadalajara y responde al objetivo de comunicar, de manera clara y visual, el propósito colectivo de la planeación estatal.

Historieta “¡Jalisco tiene rumbo!”

Durante la presentación, se destacó que el Plan es un documento técnico, pero sobre todo un mandato social construido a partir de más de 675 mil expresiones ciudadanas, incluyendo la participación de más de 25 mil niñas, niños y adolescentes de los 125 municipios.

La secretaria Cynthia Cantero Pacheco subrayó que la historieta refleja aspiraciones como entornos seguros para la niñez, acompañamiento a personas mayores y comunidades unidas en un mismo proyecto.

Desarrollada por el monero Saúl Herrera, “Qucho”, la historieta presenta personajes y escenas que acercan a la ciudadanía al sentido práctico del Plan como guía colectiva.

Historieta “¡Jalisco tiene rumbo!”

El material incorpora ideas surgidas de consultas públicas, trabajos territoriales y ejercicios de escucha activa, y resalta la amplia participación social que dio forma al documento, incluyendo una encuesta realizada casa por casa por el Centro de Estudios Estratégicos de la UdeG.

Herrera explicó que su intención fue representar la diversidad social y la relevancia de incorporar a las infancias, consultadas por primera vez para un Plan Estatal. Por su parte, Omar Avilés, director del Centro, señaló que la ciudadanía valoró ser tomada en cuenta, lo que permitió construir un plan verdaderamente participativo donde miles de personas pudieron opinar.

Las autoridades agradecieron la colaboración artística, académica y técnica que hizo posible esta herramienta de divulgación, enfatizando que la planeación participativa cobra sentido cuando la ciudadanía hace suyo el Plan y lo aplica en acciones comunitarias.

Historieta “¡Jalisco tiene rumbo!”

La historieta estará disponible en formato digital en:

plan.jalisco.gob.mx

Y se difundirá a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado.