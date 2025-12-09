Busca la película “La Marca del Jaguar” conquistar La Habana

La animación mexicana La Marca del Jaguar: El Despertar del Fuego llegó este fin de semana a Cuba para competir por el Premio Coral de Posproducción del 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, uno de los espacios más importantes para el cine regional. La participación del filme busca fortalecer su presencia internacional de cara a su estreno comercial previsto para septiembre de 2026.

La cinta dirigida por Víctor Mayorga compite del 4 al 14 de diciembre en la categoría de obras en progreso, junto a producciones de Argentina, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, República Dominicana y Cuba. Se trata del primer largometraje animado con enfoque comercial que logra una coproducción entre México, Brasil y Francia, con apoyo clave de la agencia brasileña Ancine y del productor francés Chadi Abo, CEO de Hecat en París.

Basada en la cosmogonía nahua, la historia sigue a Xilacatzin, guerrero documentado por Fray Bernardino de Sahagún que, marcado por un símbolo en el pecho, enfrenta temas contemporáneos como identidad e inclusión. El relato integra episodios míticos como el viaje al inframundo, la batalla de Mixcóatl contra Itzpapálotl y el ritual del Fuego Nuevo de 1507. El filme forma parte de una trilogía que abarcará el periodo histórico entre 1509 y 1521.

Tras una ruta de desarrollo marcada por la falta de apoyos en México, La Marca del Jaguar fue seleccionada en seis mercados internacionales, incluido Annecy 2023, donde destacó como el único largometraje totalmente mexicano en competencia.

Actualmente está en su fase final de posproducción, con corte de imagen prácticamente concluido y entrega programada para febrero. Entre el elenco confirmado figuran Cristina Hernández y Ricardo Tejedo, mientras negocian incorporar a Cristo Fernández, Poncho Herrera y Carlos Vallarta.

Además de la trilogía cinematográfica, el proyecto trabaja en una novela en tres tomos y alianzas musicales, incluida la propuesta a Natalia Lafourcade para interpretar el tema principal.

Su presencia en La Habana busca reforzar apoyos para concluir la cinta y posicionarla como una franquicia latinoamericana capaz de reivindicar la memoria mesoamericana desde una mirada contemporánea, luminosa y épica.