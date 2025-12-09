¡Los Trotamun2 festejan su primer aniversario!

Este próximo domingo 14 de diciembre, a las 16:00 hrs, en el Foro de Arte y Cultura (Av. Fray Antonio Alcalde 1451, Guadalajara) nuestros queridos “Los Trotamun2” (@lostrotamun2mx) festejan su Primer Aniversario.

Espectáculo que nace de las mentes de Jorge Domínguez y Angélica Martínez, ambos con una basta experiencia en la creación y ejecución de contenido cultural y artístico para infancias y adolescencias, ha sabido conjuntar con alucinante precisión la música en vivo, las narrativas y visuales sincronizadas donde mezclan el punk rock, el dance y el grafiti.

Pero sus eventos, lo adelantamos, no son sólo conciertos; se tratan de experiencias interactivas que invitan a varios asistentes a subir al escenario a llenar de color con grafiti la escenografía mientras los músicos interpretan canciones e, inclusive, los alientan al escenario a cantar con ellos. El espectáculo se entrelaza con una narrativa donde nos cuentan de sus viajes, donde cada canción representa un destino o una aventura distinta. Su repertorio abarca temas como vencer el miedo, la búsqueda de identidad, el duelo y la libertad.

Este inmenso festejo contará, además, con un inigualable telonero: el gran “Memo Plastilina” que acompañado de Evasaurio (una pequeña niña que esconde un gran secreto: tiene una cola de dinosaurio), será otro pasajero perfecto para disfrutar de un viaje narrativo y musical donde conocerás las aventuras y desventuras de esta peculiar banda. El escenario nos aguarda con “Los Trotamun2” y su primer cumpleaños: Vengan a cantar, grafitear y disfrutar al ritmo del Punk Rock Dance.

¡No se lo pierdan!