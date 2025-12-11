“Dios clavó el alma en la cruz de la materia, y llamó a eso hombre”.

Lenn Verchiel

Escritora de poesía y narrativa, Lenn Verchiel ha visitado también el cuento de terror y el microrrelato. Ganadora del concurso “Terror Cósmico” (Revista “Retazos de Ficción” / Costa Rica) y del concurso de la editorial Letras Negras, ha sido Jurado en el “Poetry Slam” y coordinadora del festival “FIP, Palabra en el Mundo”; además de dirigir su propio sello artístico: “Noosfera Cultura”, donde organiza el “Festival Nacional e Internacional de Cuentos de Terror”, colaborando con la escritora y cineasta Sandra Becerril. Verchiel ha participado en numerosos medios, espacios y foros culturales como: “C7”, “Somos Lectores”, “La Crónica de Hoy”, “Rincón Poético”, “Amura Literatura”, “Entre Letras”, Feria Internacional del Libro, Casa Museo López Portillo, el Marco de la Lectura (Puerto Vallarta), la Feria del Libro Fluya (Tlaquepaque), la Feria Municipal del Libro, La Otra FIL, “Café con Letras”, “Fóbica Fest”, la Feria de la Literatura Felina y la FIL Alterna, entre muchos otros.

Estrechamente vinculada al ámbito musical, formó parte también del coro “Libertatem”: con el cual se presentó en diversos foros interpretando la icónica obra “Carmina Burana”.

Posteriormente, colaboró con el músico Alx Sandov como cantante principal, letrista y compositora del sencillo “Walpurgis Night”. Además, participó en el villancico “Negra Navidad”, lanzado durante las festividades decembrinas, también en colaboración con Sandov. Sus letras se encuentran antologadas en “Charlas de Café”, “Desde Casa: Antología Poética del Confinamiento”, “Tintas Derramadas”, “Vestigios del Horror” (antología de la que fue coordinadora) y “Panteón de Versos Vivos”.

"La sombra de obsidiana", de Lenn Verchiel

Con “La sombra obsidiana”, Lenn busca recuperar la esencia de la poesía como ese espejo negro del alma, capaz de hablar simultáneamente a la razón y al corazón. A través de una colección poética presentada en capítulos, su autora explora la naturaleza más profunda de la psique humana: Cada verso conecta con una diversidad de temas, desde la sociopolítica y la filosofía, hasta el existencialismo, el romance y la poesía oscura. Esta obra se convierte en un puente que une lo individual con lo colectivo, conectando lo sublime con lo terrenal, lo racional con lo visceral. El arte como catarsis poética es la piedra angular de esta obra, una invitación para aquellos que buscan desentrañar la esencia de las cosas y comprender el profundo significado que yace más allá de la superficie…

