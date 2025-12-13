La Banda Sinfónica Estatal ECOS debutará con un concierto navideño en Tala

Como parte de las acciones formativas del programa ECOS, Música para la Paz, y en el marco de las celebraciones decembrinas, la Secretaría de Cultura de Jalisco debutará a la Banda Sinfónica Estatal ECOS (BASEE) con un concierto en el municipio de Tala.

El recital simboliza el cierre de un año de trabajo territorial y pedagógico dentro del programa, y será una ocasión para reconocer los avances, la dedicación y la permanencia de las y los participantes que integran este ecosistema estatal.

El concierto se realizará el próximo lunes 15 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Parroquia San Francisco de Asís, ubicada en Calle Reforma 1, Colonia Centro de Tala, Jalisco, y tendrá una duración aproximada de 1 hora y media y el acceso será completamente gratuito.

Esta es una nueva agrupación creada para fortalecer la continuidad artística, el desarrollo musical y la proyección de las niñas, niños y adolescentes del Sistema ECOS en todo el estado.

La BASEE reúne a participantes destacados provenientes de Zacoalco de Torres, Ahualulco de Mercado, Tonalá, Autlán de Navarro, Yahualica de González Gallo, Poncitlán, Jamay, Guadalajara, Ocotlán y Tlajomulco de Zúñiga, integrando una banda sinfónica que simboliza el diálogo entre territorios, procesos comunitarios y trayectorias musicales diversas.

Su creación responde a la visión de ampliar las rutas formativas más allá del trabajo en cada aula, brindando oportunidades de crecimiento artístico de alto nivel para las niñas y niños de Jalisco.

En su primera presentación, la BASEE compartirá escenario con el Coro ECOS, conformado por niñas, niños y adolescentes de Teuchitlán, Jamay, Atotonilco el Alto, Cañadas de Obregón, San Miguel el Alto y Valle de Guadalupe, en un Concierto Navideño que celebra la unión de esfuerzos, la disciplina colectiva y la fuerza transformadora de la música hecha en comunidad.

El programa musical incluirá repertorio navideño para banda sinfónica y para coro, así como obras interpretadas de manera conjunta, entre ellas Cantiquë de Noël y Festival First Nowell, que marcarán el cierre del programa en una celebración musical que integra tradición, comunidad y un mensaje de esperanza.

La dirección musical estará a cargo de Yalissa Cruz Espino, Jefa del Programa ECOS, y de Bernardo Daniel Chávez Domínguez, director coral.