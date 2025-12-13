Cronomicón

La nueva agrupación reúne a talentos de 10 municipios del estado y debutará junto al Coro ECOS en un recital gratuito este 15 de diciembre

La Banda Sinfónica Estatal ECOS debutará con un concierto navideño en Tala

Por Camilo S. Ramírez

Como parte de las acciones formativas del programa ECOS, Música para la Paz, y en el marco de las celebraciones decembrinas, la Secretaría de Cultura de Jalisco debutará a la Banda Sinfónica Estatal ECOS (BASEE) con un concierto en el municipio de Tala.

El recital simboliza el cierre de un año de trabajo territorial y pedagógico dentro del programa, y será una ocasión para reconocer los avances, la dedicación y la permanencia de las y los participantes que integran este ecosistema estatal.

El concierto se realizará el próximo lunes 15 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Parroquia San Francisco de Asís, ubicada en Calle Reforma 1, Colonia Centro de Tala, Jalisco, y tendrá una duración aproximada de 1 hora y media y el acceso será completamente gratuito.

Esta es una nueva agrupación creada para fortalecer la continuidad artística, el desarrollo musical y la proyección de las niñas, niños y adolescentes del Sistema ECOS en todo el estado.

La BASEE reúne a participantes destacados provenientes de Zacoalco de Torres, Ahualulco de Mercado, Tonalá, Autlán de Navarro, Yahualica de González Gallo, Poncitlán, Jamay, Guadalajara, Ocotlán y Tlajomulco de Zúñiga, integrando una banda sinfónica que simboliza el diálogo entre territorios, procesos comunitarios y trayectorias musicales diversas.

Su creación responde a la visión de ampliar las rutas formativas más allá del trabajo en cada aula, brindando oportunidades de crecimiento artístico de alto nivel para las niñas y niños de Jalisco.

En su primera presentación, la BASEE compartirá escenario con el Coro ECOS, conformado por niñas, niños y adolescentes de Teuchitlán, Jamay, Atotonilco el Alto, Cañadas de Obregón, San Miguel el Alto y Valle de Guadalupe, en un Concierto Navideño que celebra la unión de esfuerzos, la disciplina colectiva y la fuerza transformadora de la música hecha en comunidad.

El programa musical incluirá repertorio navideño para banda sinfónica y para coro, así como obras interpretadas de manera conjunta, entre ellas Cantiquë de Noël y Festival First Nowell, que marcarán el cierre del programa en una celebración musical que integra tradición, comunidad y un mensaje de esperanza.

La dirección musical estará a cargo de Yalissa Cruz Espino, Jefa del Programa ECOS, y de Bernardo Daniel Chávez Domínguez, director coral.

