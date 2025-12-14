CUSur convoca a preservar la cocina tradicional con el concurso “Lo que se come en Jalisco”

El Centro Universitario del Sur (CUSur) de la Universidad de Guadalajara lanzó la primera edición del concurso de recetas “Lo que se come en Jalisco”, una iniciativa orientada a la conservación y divulgación del patrimonio gastronómico del estado a través de recetas tradicionales y de los conocimientos vinculados con la agricultura y la cocina local.
La doctora Alma Gabriela Martínez Moreno, Directora del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición (IICAN), explicó que la cocina jalisciense es resultado de la fusión entre tradiciones indígenas y europeas, lo que ha dado origen a platillos reconocidos internacionalmente como la birria, el pozole, la carne en su jugo y la jericalla. Señaló que transmitir recetas de generación en generación también implica preservar patrones alimentarios y una experiencia cultural que va más allá de la nutrición.
Por su parte, la doctora Nicoletta Righini, Secretaria del IICAN, indicó que el concurso busca reconocer y preservar los saberes culinarios de Jalisco mediante la recopilación de recetas familiares que revaloren ingredientes típicos, accesibles y nutritivos. Precisó que podrán participar personas mayores de 18 años, residentes en Jalisco y aficionadas a la gastronomía, excluyendo a chefs o cocineras y cocineros profesionales para fomentar la participación comunitaria.
La doctora Aída Gabriela Anaya Flores, Coordinadora del doctorado en Ciencia del comportamiento con orientación en Alimentación y nutrición, destacó que la alimentación tradicional puede contribuir tanto a la conservación como a la mejora de la salud. Subrayó la importancia de difundir dietas como la de la milpa, integrada por maíz, frijol, calabaza y chile, cuyos beneficios han sido documentados en padecimientos como la diabetes y la enfermedad renal crónica.
PARA SABER
Las personas interesadas deberán enviar su receta familiar escrita, junto con una ficha técnica, fotografía, carta de autorización y un video de preparación de entre uno y cinco minutos al correo:
La convocatoria estará abierta del 16 de octubre de 2025 al 1 de julio de 2026, y los resultados se publicarán el 14 de agosto de 2026; de las propuestas recibidas, 20 recetas integrarán un recetario impreso que será presentado durante la próxima FIL Guadalajara 2026.