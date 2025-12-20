Maestra en Literatura y Creación Literaria en Casa Lamm de la Ciudad de México, Alicewood, Alicia Fernández, es Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Univa y egresada del Diplomado en Creación Literaria en la Escuela de Escritores Sogem Guadalajara. Autora en activo, ha publicado cuentos en “Caleidoscopio III” (La luciérnaga, 2007), en el libro infantil “Submarinos de papel II” (Viaje a la Semilla, 2010) y contribuyó con un artículo en el “Anecdotario circunstancial de la historia matria de Jalisco 1910-2010” (Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara, pág. 48, 2011); publicó varios poemas en las compilaciones “Entre tintas… tinto” (III, 5, VII, VIII, IX y X), llevando además el cuidado editorial en algunos de ellos. Antologada en la antología francesa “Resistir 2022-2023”, editada por los centros PEN latinoamericanos, se encuentra por publicar en la Antología del Festival del Amor del sello editorial Luz Vesania (2025).

Alicewood, autora del libro “Hoja en blanco”

Alicewood, por si fuera poco, ha administrado y coordinado la producción en más de 30 cortometrajes; es, además, guionista y directora independiente de dos cortos en particular: “Frío Interés” (Sinopsis: Laura con su muy particular manera de ver la vida, antepone su interés a cualquier situación que se le interponga) y “Un cambio en cuatro patas”: cuya trama se desenvuelve “con humor negro a través de la carga psicológica de los protagonistas”; ambos cortos seleccionados oficialmente en festivales internacionales.

De forma independiente, ha publicado tres novelas juveniles: “Estrecantl: Las certezas de Aylén” (2016), “Recuerdos Congelados” (Una novela narrada a dos voces, presente y pasado, que entrelaza a dos vidas capítulo a capítulo: Cuando el presente empieza a congelarse por la presencia de aquellos recuerdos que no debiesen existir, una joven patinadora se enfrentará a sus nuevos y antiguos temores para liberar sus sueños; 2024) y “Hoja en Blanco” (2025).

“Hoja en blanco”, de Alicewood

“Hoja en blanco”, novela juvenil de ciencia ficción a dos voces, tiene como protagonista a Alder: cuyo cambio de vida será fundamental y detonante de una inesperada travesía. Libre de una nociva conducta deshonesta, su presente es ahora una hoja en blanco y luchará por conservarla así hasta su reencuentro, lo adelantamos un poco, con esa chica enigmática, la que le salvó la vida. Alder tendrá que recordar que lo importante no radica en sólo olvidarse de su pasado, sino conservarlo y aprender de él para afrontar lo que se proponga.

¡Anímense a conocer a Alicewood y descubran la variedad de asombrosos mundos que nos propone!