Este es el último Cromañón del año, por lo tanto, aunque es muy pronto, va dedicado a las canciones de Navidad. Son algunas propuestas, para que tengamos un festejo escuchando algo diferente a lo que la mayoría de los medios de comunicación y tiendas de autoservicio nos recetan cada año.

Mercedes Sosa

• En 1970, Mercedes Sosa editó el disco de larga duración “Navidad con Mercedes Sosa” con canciones navideñas escritas por autores argentinos. En este material viene la canción “Ay para navidad”, composición de Sergio Villar de 1944. La alegría de regresar con el ser querido en la nochebuena. Quizás la versión más conocida sea la de Los Chalchaleros. “Nochebuena, nochebuena, ay, para Navidad, ay, mi paloma quebradeñita y...te vendré a buscar. Te vendré a buscar casi al aclarar, charangos y guitarras paloma y, para festejar”.

• Emerson, Lake and Palmer, mítico grupo del rock progresivo también quiso tener un tema navideño y grabó en 1975 la canción “I Believe in Father Christmas” o sea en español, “Creo en Papá Noel”, que escribió Peter Sinfield y musicalizó Greg Lake. La canción realmente trata sobre la perdida de la inocencia y la fe en la infancia y también crítica la comercialización tan voraz que se ha hecho de la navidad. “They said there’ll be snow at Christmas. They said there’ll be peace on Earth. But instead it just kept on raining. A veil of tears for the Virgin birth”.

• Uno de los grandes grupos del folklor boliviano es el de Los Kjarkas que en el año 2000 hicieron un disco con villancicos bolivianos al que llamaron “Navidad en los Andes”, del que sobresale una canción llamada “Estrella de Belén”, una alegre y hermosa composición de Ulises Hermosa, uno de los tres hermanos Hermosa que integraban la banda. “Yo le ofrezco a mi niñito. En su cuna de Belén, de la luna un pedacito, una estrella azul también. Sus ojitos son tan dulces, si ellos te quieren mirar, en la luz de sus pupilas, todo el cielo yo he de hallar”.

LP navideño

• Una rolita muy cantada por estas fechas en Brasil lleva por nombre es “Boas festas” que grabaron, ni más ni menos que tres de las voces más famosas del país; Gilbeto Gil, Caetano Veloso y Eliane Elias quienes le dan un aire de bossa nova muy sabroso. Es original de Assis Valente de 1932 quien la escribió cargado de una inmensa tristeza al estar sólo en la habitación de un hotel lejos de casa y está basada en sus vivencias infantiles en las que, debido a la situación de pobreza en que vivía, en Navidad no tenía regalos. “Eu pensei que todo mundo, fosse filho de Papai Noel. Bem assim felicidade, eu pensei que fosse uma. Brincadeira de papel”.

• Compuesto por San Alfonso María de Ligorio en 1754, el villancico “Tu scendi dalle stelle” o en castellano “Bajas de las estrellas”, es de los más queridos en Italia. Originalmente fue escrita en napolitano con otro nombre, pero muchos años después el papa Pio IX la tradujo al italiano y le cambiaron el nombre con lo que se hizo muy popular en las celebraciones decembrinas. Uno de los mejores intérpretes de ella es la que hace Fray Alessasndro, en su disco con el mismo nombre que la canción del 2013. “Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo. E vieni in una grotta al freddo e al gelo. E vieni in una grotta al freddo e al gelo”.

• En Jamaica se editó el disco de larga duración “Sweet reggae christmas” en el 2001, con canciones de Navidad a ritmo de reggae aparece. Es un compilado de artistas de ese país con canciones de Navidad. Entre estos esta Ini Kamoze con la versión que hizo en 1990 de la muy conocida canción “All i want for christmas” o lo que es lo mismo “Todo lo que quiero para navidad”. “I don’t want a lot for Christmas. There’s just one thing I need. I don’t care about the presents. Underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you”.

Papa Wemba

• Del país del Congo, en África, era Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba, que fue un gran músico al que le llamaban simplemente Papa Wemba. Junto al músico francés Mino Cinélu hizo la versión en estilo africano, muy sabroso, por cierto, de la navideña canción “Angels we have Heard on high” que en nuestro idioma viendo siendo algo como “Ángeles hemos oído en lo alto”. Se incluyó en el disco de 1996 llamado “World Christmas”. “Les anges dans nos campagnes. Ont entonne l’hymne des cieux. Et l’echo de nos montagnes, redit ce chant melodieux. Gloria in excelsis Deo”.

The Ventures

• Un disco al que les recomiendo que le echen un oído es el del grupo The Ventures llamado “The Ventures´ Christmas Álbum” o sea “El álbum de navidad de The Ventures” que fiel a su estilo es instrumental, pero está cargado de buena vibra y ritmos muy agradables al oído. Una de manera de escuchar los clásicos navideños con otro sabor y desde luego algo de nostalgia. Es de 1965 y fue el 19 disco de estudio de la banda. Como muchos otros discos contiene 12 de las clásicas navideñas y una versión recomendable es la canción “Feliz Navidad” que conocimos con José Feliciano.

• “El Cristo de Palacagüina” es un buen ejemplo de la manera en que se puede hacer local y actual un suceso que fue en otro lugar y otra época, sin que se pierda el sentido social del mismo. Con gran tino Carlos Mejía Godoy hace muy nicaragüense el tema del nacimiento del niño Jesús y además nos da una cátedra de la comida que hay en ese país. La canción viene en su primer disco llamado “Cantos a flor de pueblo”, de 1973, en él que es acompañado por Los de Palacagüina. Es una canción revolucionaria tanto por su mensaje como por su música. “Por el Cerro de la Iguana Montana adentro de las segovias. Se vio un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebra platas se estremecieron. Llovió por Moyogalpa, por Telpaneca y por Chichigalpa”.

DJ Claus

• “La navidad de Luis”, canción de León Gieco, es de 1973 de su disco “Siete años” de 1980. Es el diálogo entre Luis y su patrona. Luis rechaza lo que ésta le ofrece pues su vida no va a cambiar con eso, su padre le dirá: “que Jesús es como él” (frase que resume en cuatro palabras toda la teología) y eso es suficiente para seguir viviendo (entendiendo que la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesucristo, la encarnación de Dios hijo nuestro salvador). Durante la dictadura militar se le intentó censurar aduciendo que tenía mensajes satánicos. “Señora, cree que mi pobreza. Llegará al final comiendo pan, el día de Navidad. Mi padre me dará algo mejor. Me dirá que Jesús es como yo y entonces así podré seguir: Viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo”.

“La Navidad no tiene que ver con lo que tenemos, sino a quiénes tenemos”.

