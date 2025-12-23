El Ballet de Jalisco cierra con éxito total la temporada 2025 de “El Cascanueces”

Con una respuesta contundente del público, el Ballet de Jalisco concluyó con gran éxito la temporada 2025 de “El Cascanueces”, al registrar llenos totales en las seis funciones presentadas en el Teatro Degollado, del miércoles 17 al domingo 21 de diciembre. En la última jornada se ofrecieron dos galas, que permitieron a más espectadores disfrutar de este clásico navideño.

El Cascanueces

Bajo la dirección de Lucy Arce, la compañía llevó nuevamente al escenario la historia universal ambientada en Nochebuena, consolidada como una de las producciones más esperadas de la temporada decembrina. Al cierre de las presentaciones, la directora destacó la satisfacción del elenco por la respuesta del público y subrayó la intención de crecer la temporada en próximas ediciones.

El Cascanueces

El espectáculo contó con la participación de cerca de 80 bailarinas y bailarines, quienes, al ritmo de las piezas del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovski, dieron vida a los personajes fantásticos que distinguen la obra, entre batallas, sueños y mundos de fantasía encabezados por el soldado cascanueces y Clara.

La puesta en escena se distinguió por una escenografía cuidadosamente diseñada, con amplios salones, un imponente árbol navideño, regalos y noches estrelladas, así como por vestuarios elaborados con gran detalle que reforzaron el carácter clásico del montaje.

El Cascanueces

PARA SABER

Como parte de su compromiso con la difusión de la danza y las artes escénicas en Jalisco, la compañía anunció que “El Cascanueces” llegará a nuevos públicos con una transmisión especial por Jalisco TV, programada para el 25 de diciembre a las 20:00 horas, y agradeció el acompañamiento del público durante esta exitosa temporada.