Exploremos al Estilo Jalisco, un programa accesible y gratuito para conocer la entidad

En el estado, el turismo es accesible para todas y todos, y con esa visión, la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), realizó el programa Exploremos al Estilo Jalisco, una estrategia de recorridos gratuitos que permite a la población conocer y disfrutar la riqueza cultural, natural y turística de la entidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo por nuestra identidad.

En 2025, se realizaron 67 recorridos en 11 modalidades, además de 14 visitas de empresas al Zoológico Guadalajara, alcanzando un total de 49 destinos y siete atracciones turísticas, entre ellos, los 12 Pueblos Mágicos.

Exploremos al Estilo Jalisco

Esta cifra representa un crecimiento respecto a 2024, cuando se habían alcanzado 42 destinos y cinco atracciones turísticas, lo que refleja expansión y diversificación de la oferta del programa.

Las acciones beneficiaron a 3 mil 285 personas, incluyendo 728 adultos mayores y 829 familias que participaron en algún recorrido, mientras que los sorteos realizados en el Área Metropolitana de Guadalajara reunieron a mil 321 asistentes.

En comparación con 2024, el programa mantuvo un presupuesto de 2.4 millones de pesos, incrementó el número de recorridos de 65 a 67, y elevó la derrama económica de 880 mil 584 pesos a 1 millón 30 mil 791 pesos, con un impacto directo de 735 mil pesos en prestadores de servicios turísticos.

Como resultado de la estrategia, este año se alcanzaron resultados sobresalientes que reflejan su impacto social y económico, consolidando al turismo como una herramienta de inclusión, desarrollo y orgullo para las y los jaliscienses.

Se realizaron 13 recorridos con origen en municipios del interior del estado, fortaleciendo la descentralización de la oferta turística y ampliando las oportunidades de participación.

La participación ciudadana reflejó el carácter social del programa, esto es, 39 por ciento de los beneficiarios acudieron por primera vez, 73 por ciento no conocía el destino visitado, y 99 por ciento expresó satisfacción con la atención recibida.

El programa también promovió la inclusión, siendo que la comunidad Nahua de Tuxpan viajó a Costalegre, mientras que habitantes de Cuautitlán de García Barragán recorrieron el Área Metropolitana de Guadalajara, beneficiando a 88 personas con hospedaje, transporte y guía especializado.

Exploremos al Estilo Jalisco

En coordinación con el Sistema DIF Jalisco, realizaron cuatro recorridos a Costalegre para personas con discapacidad, con hospedaje y actividades en el Tapatío Tour, beneficiando a 192 personas.

Además, se gestionaron tres recorridos adicionales para niñas, niños, adultos mayores y mujeres víctimas de violencia, alcanzando a 105 personas.

Con una derrama total superior a un millón 30 mil pesos, Exploremos al Estilo Jalisco reafirma su compromiso de impulsar el turismo social, fortalecer la economía local y garantizar que más jaliscienses vivan experiencias de descubrimiento y orgullo por su estado.