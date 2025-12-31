¿Bueno o malo?

Sí hijo te dije que veníamos al parque a jugar futbol, pero también al mismo tiempo a estudiar Historia, mañana tienes examen sobre la revolución, las dos cosas son importantes, lo sé ni siquiera sabes que quiere decir “revolución”, te parece como si todo estuviera revuelto, por eso vamos a estudiar para que entiendas, bien siéntate aquí conmigo, que primero te aviente la pelota, bueno, ponte allá, ahí va, devuélvemela, jugamos un ratito tú te pones de portero después de cinco goles seguimos con la Historia, cinco, listo vamos a esa banca, sé que te parece muy aburrida, pues empezamos con La Historia de la Revolución Mexicana, a fines del siglo XIX el presidente en turno Porfirio Diaz, no quería bajarse de la silla presidencial.

Porfirio Días (cuento de Sogem)

No hijo, es un decir, por supuesto que no estaba todo el tiempo sentado, quiero decir que no quería dejar de ser Presidente, cuando empezó la Revolución ya tenía más de treinta años en la presidencia, pues sí hijo ya era un hombre mayor, pero él quería seguir en el Gobierno aunque el pueblo no lo quería, bueno hijo no lo querían los campesinos, porque dejaba que los hacendados los explotaran, no hijo no les ponían dinamita, eso es explosión, explotar es que dejaba que los trataran mal, no hijo, no es que fuera malo, también hizo cosas buenas como los ferrocarriles y modernizó las ciudades, no hijo, no es que tampoco fuera bueno, aunque en el tiempo de su gobierno se pacifico el país ya que desde la Independencia todo el país estaba agitado, no hijo no es que con la revolución quisieran alterar más a México, sí hijo mira había mucha desigualdad, sí hijo lo sé en la actualidad todo sigue igual de disparejo, pero ahora es diferente, bueno hijo es distinto ya que en ese tiempo tiempo la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, no hijo , no es que no quisieran ir a la escuela no había donde estudiar, no hijo no se perdían para tomar el camión si no sabían leer, ni siquiera había transporte para ellos, tampoco iban con el doctor no hijo no es que les diera miedo las inyecciones, no había hospitales, ni medicamentos para la gente del campo, sí hijo los campesinos morían fácilmente tanto por los malos tratos como por las enfermedades, no había quien los atendiera y fallecían, sí hijo, en el campo las personas eran muy pobres, en las ciudades era lo contrario ahí se notaba el progreso, se construían caminos y carreteras, se impulsaba el comercio, y la industria, sí hijo tienes razón yo también me confundí, ya no se si Porfirio Diaz fue bueno o malo pero entendiste, ¿verdad?, a jugar un rato, luego nos vamos a la casa.