Desarrolla Secretaría de Cultura un modelo sostenible de producciones escénicas propias durante 2025

Durante 2025, la Secretaría de Cultura fortaleció su política de impulso a las artes escénicas mediante la presentación de dos grandes producciones propias: la zarzuela “El Orgullo de Jalisco” y la ópera “Cavalleria Rusticana”, montajes que marcaron un parteaguas en la forma de producir espectáculos de gran formato en el estado.
Ambas producciones se realizaron bajo un modelo de trabajo orientado a la sostenibilidad y la autosuficiencia institucional, que permitió maximizar recursos y alcanzar resultados de alto impacto con una inversión contenida.
A través de la creación de agrupaciones propias como el Estudio de Ópera y la Orquesta Sinfónica para la Escena, combinado con el trabajo de los grupos artísticos, como la Orquesta Típica de Jalisco o el Coro del Estado, la Secretaría de Cultura demostró que el talento, la capacidad técnica y artística necesarios para desarrollar montajes de gran formato se encuentran en casa.
En el caso de la zarzuela “El Orgullo de Jalisco”, el montaje reunió a talento artístico de primer nivel y contó con la participación especial del tenor Plácido Domingo, posicionándose como un referente cultural de alto perfil.
Por su parte, “Cavalleria Rusticana” amplió su alcance al presentarse en el interior del estado, donde fue disfrutada por más de 2 mil personas, acercando la ópera a nuevos públicos y fortaleciendo la descentralización de la oferta cultural en Jalisco.
Estas acciones se enmarcan en una estrategia institucional orientada a consolidar talento local, reducir costos de producción y garantizar la continuidad de proyectos escénicos propios con altos estándares de calidad, fortaleciendo al mismo tiempo la infraestructura cultural del estado.