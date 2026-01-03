Desarrolla Secretaría de Cultura un modelo sostenible de producciones escénicas propias durante 2025

Durante 2025, la Secretaría de Cultura fortaleció su política de impulso a las artes escénicas mediante la presentación de dos grandes producciones propias: la zarzuela “El Orgullo de Jalisco” y la ópera “Cavalleria Rusticana”, montajes que marcaron un parteaguas en la forma de producir espectáculos de gran formato en el estado.

Cavalleria Rusticana llegó a su fin con una función en el Templo de San Sebastián de Analco, Guadalajara (HECTOR HERNANDEZ)

Ambas producciones se realizaron bajo un modelo de trabajo orientado a la sostenibilidad y la autosuficiencia institucional, que permitió maximizar recursos y alcanzar resultados de alto impacto con una inversión contenida.

A través de la creación de agrupaciones propias como el Estudio de Ópera y la Orquesta Sinfónica para la Escena, combinado con el trabajo de los grupos artísticos, como la Orquesta Típica de Jalisco o el Coro del Estado, la Secretaría de Cultura demostró que el talento, la capacidad técnica y artística necesarios para desarrollar montajes de gran formato se encuentran en casa.

En el caso de la zarzuela “El Orgullo de Jalisco”, el montaje reunió a talento artístico de primer nivel y contó con la participación especial del tenor Plácido Domingo, posicionándose como un referente cultural de alto perfil.

La zarzuela “El Orgullo de Jalisco” (MARTE C MERLOS @martec)

Por su parte, “Cavalleria Rusticana” amplió su alcance al presentarse en el interior del estado, donde fue disfrutada por más de 2 mil personas, acercando la ópera a nuevos públicos y fortaleciendo la descentralización de la oferta cultural en Jalisco.

Estas acciones se enmarcan en una estrategia institucional orientada a consolidar talento local, reducir costos de producción y garantizar la continuidad de proyectos escénicos propios con altos estándares de calidad, fortaleciendo al mismo tiempo la infraestructura cultural del estado.