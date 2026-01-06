Cómo ser mexicano y no morir en el intento: un libro que retrata la identidad nacional desde el humor y la cultura popular

A partir de la risa, la memoria colectiva y las tradiciones cotidianas, el autor Andrés Zorrero presenta Cómo ser mexicano y no morir en el intento, un libro que propone una mirada distinta sobre la identidad nacional, alejada del discurso académico y más cercana al lenguaje con el que las y los mexicanos se reconocen a sí mismos.

Presentación (Cortesía)

La obra surgió originalmente como un proyecto enfocado en Guadalajara. En una primera etapa, el autor buscaba retratar a la ciudad a través de sus personajes emblemáticos y referentes culturales, como Juan Rulfo, José Clemente Orozco o Consuelo Velázquez. Sin embargo, durante el proceso creativo advirtió que esa aproximación resultaba limitada frente a la diversidad cultural del país.

“Me di cuenta de que estaba hablando solo de tapatíos, cuando México es muchísimo más grande que eso”, explicó. Fue entonces cuando decidió ampliar el enfoque y convertir el proyecto en un recorrido por la identidad mexicana en su conjunto, abordado desde una perspectiva relajada y lúdica.

Lejos de tratarse de un estudio sociológico o histórico en sentido estricto, el libro combina fechas importantes del calendario nacional —como el periodo del Guadalupe-Reyes— con memes, chistes, canciones populares y referencias culturales que forman parte del imaginario colectivo. Cada apartado vincula un momento o celebración con el humor que caracteriza a la vida cotidiana en México.

El autor subraya que el humor es un elemento esencial para comprender la forma de ser de los mexicanos. “Es básico en nuestra identidad”, señala, razón por la cual decidió estructurar el libro a partir de una fórmula sencilla: una fecha significativa acompañada de un recurso humorístico que invite a la reflexión sin solemnidad.

El proceso de documentación se apoyó en años de observación y recopilación de contenidos, especialmente en redes sociales. Memes, frases y canciones fueron guardados con la intención de utilizarlos en algún momento, hasta encontrar en este libro el espacio ideal para integrarlos de manera orgánica.

Aunque este es su primer libro como autor, Andrés cuenta con una amplia experiencia en el ámbito editorial. Durante más de tres décadas trabajó en la industria de la impresión, donde desarrolló agendas ilustradas que combinaban diseño, historia y humor. Ese bagaje le permitió asumir de manera independiente la edición, el diseño y la publicación de la obra.

Ante la falta de apoyos institucionales o comerciales, el autor optó por la autopublicación. “No hubo caminos para comercializar proyectos culturales como el de Guadalajara, así que decidí hacerlo por mi cuenta”, explicó. Esta decisión implicó aprender también los procesos de promoción y distribución.

La recepción del libro ha sido positiva desde su lanzamiento, al grado de que la primera edición está por agotarse. A lo largo del último año, el autor ha realizado presentaciones en diversas ciudades de México y Estados Unidos, entre ellas Kansas City, Atlanta, Chicago y Los Ángeles. En el caso del público migrante, la obra ha tenido un impacto particular, al conectar con la nostalgia y el deseo de reafirmar la identidad cultural fuera del país.

Actualmente, Cómo ser mexicano y no morir en el intento se encuentra disponible en librerías como Gandhi y Gonvill, así como en Amazon México y Estados Unidos. Además, el autor ofrece una versión especial a través de redes sociales, acompañada de una envoltura inspirada en el papel de estraza de las taquerías, con una guía humorística sobre cómo comportarse en una taquería callejera.

Más allá del contenido del libro, Andrés considera que el proyecto le permitió reflexionar sobre el valor de la convivencia, la alegría y la capacidad de los mexicanos para mantener vínculos incluso más allá de la muerte. “A veces no nos damos cuenta de lo extraordinarios que somos hasta que viajamos y nos comparamos con otras culturas”, señaló.

Con este libro, el autor busca no solo entretener, sino también invitar a la reflexión colectiva sobre la importancia de reconocerse, reírse de uno mismo y valorar los rasgos que hacen única a la cultura mexicana.