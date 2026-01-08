El Museo Cabañas inaugura 2026 con una mirada íntima a la pintura contemporánea

El Museo Cabañas inicia su programación expositiva de 2026 con “Las cosas cuando nadie las ve”, exposición individual de Alicia Ayanegui que se integra al proyecto del Gabinete de Pintura y propone una lectura contemporánea del medio pictórico.

La muestra, curada por Lorena Peña Brito, curadora en jefe del recinto, apuesta por una pintura que se aleja de narrativas grandilocuentes para situarse en el terreno de lo cotidiano, lo íntimo y lo apenas perceptible.

La exposición forma parte de una línea curatorial dedicada a artistas jóvenes cuyas prácticas no responden a genealogías evidentes ni a afinidades temáticas previsibles, pero que comparten una exploración crítica de la pintura.

En este contexto, la obra de Ayanegui destaca por una técnica suelta y precisa que reflexiona sobre el habitar, la presencia silenciosa de los objetos y los mecanismos a través de los cuales se construye la realidad visual.

Lejos del espectáculo, la artista centra su atención en el espacio doméstico: vasos, rejas, cojines o rincones tenuemente iluminados se convierten en protagonistas de escenas aparentemente triviales, pero cargadas de tiempo, memoria y afecto. Los objetos no ilustran una historia; funcionan como testigos mudos que, activados por la mirada, condensan experiencias y estados de ánimo.

Uno de los ejes conceptuales de la muestra es la exploración de la visión en condiciones de oscuridad. A partir de sesiones de pintura nocturna, Ayanegui investiga cómo el ojo humano se adapta a la penumbra y cómo la inestabilidad de la luz transforma contornos, colores y densidades. En ese tránsito, la pintura se convierte en un campo de prueba donde lo visible y lo incierto coexisten.

La exposición también dialoga con nociones de la divulgación científica, la filosofía y la física cuántica, en particular con la paradoja del gato de Schrödinger, que plantea la coexistencia de múltiples estados mientras no son observados.

Así, las obras —situadas entre la figuración y la abstracción— proponen una reflexión más amplia: en un contexto marcado por certezas rígidas y discursos polarizados, “Las cosas cuando nadie las ve” sugiere que mirar con mayor profundidad implica aceptar la ambigüedad y la posibilidad de otras formas de ver y de habitar el mundo.

