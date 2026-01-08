“Familia en Renta”: Sentimientos más allá de la actuación

Esta semana llega a los cines de Latinoamérica “Familia en Renta”, la nueva película de Searchlight Pictures, que está siendo aclamada por la crítica internacional en Festivales de cine de Londres, Tokio y Toronto. Protagonizada por el actor ganador del premio Oscar Brendan Fraser (quien nos sorprendió en su premiada película “La Ballena”) y dirigida por la realizadora japonesa Hikari, la historia visibiliza un negocio en auge en Japón: las agencias de “familias de alquiler”.

“Familia en Renta”

En la película, Fraser es Phillip, un actor estadounidense que vive en Tokio y que consigue trabajo en una agencia interpretando roles sustitutos para desconocidos. Así se sumerge en el mundo de sus clientes y comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, Phillip redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.

Lo que empezó como un trabajo se convierte en toda una lección de vida que cambia la perspectiva no solo de Phillip sino de todos los clientes involucrados.

“Familia en Renta”

Una historia tierna y dramática que nos lleva por diversas emociones y de pronto nos sorprende con toques sutiles de humor. La narrativa coquetea con la misma usada en los doramas (dramas asiáticos), por lo que, si eres fan del género, seguro te va a encantar esta película.

El actor estadounidense Phillip Vanderploeg vive en Japón, donde busca constantemente un trabajo serio como actor tras su éxito en un anuncio de pasta de dientes. Se ve obligado a hacer papeles menores hasta que lo contrata Rental Family, una empresa propiedad de Shinji que proporciona actores para interpretar a familiares y amigos de desconocidos. Aunque renuente, debido a la absurda premisa, Phillip, desesperado por conseguir financiación, acepta el trabajo como el “hombre blanco simbólico” de la empresa.

“Familia en Renta”

El primer trabajo de Phillip es actuar como el prometido de una mujer llamada Yoshie, una lesbiana que ya está casada y quiere celebrar una boda tradicional para sus padres antes de que ella y su esposa se vayan a Canadá, y así guardar las apariencias. Phillip casi cancela, pero se compromete y encuentra la experiencia sorprendentemente gratificante. Entre otros clientes, acepta dos trabajos a largo plazo: uno actuando como el padre distanciado de una joven Hāfu (una persona nacida en Japón con ascendencia mitad asiática y mitad no asiática) llamada Mia, cuya madre Hitomi necesita ayuda para matricularla en una escuela privada, y otro actuando como periodista que perfila al actor retirado Kikuo Hasegawa, quien tiene demencia y es mantenido bajo vigilancia constante por su hija Masami.

“Familia en Renta”

Phillip comienza a forjar fuertes vínculos con Kikuo y Mia, quien al principio resiente a su “padre” por abandonarla, pero finalmente se convence de pasar tiempo con él. Cuando el agente de Phillip le dice que consiguió un puesto muy codiciado que le obligaría a mudarse a Corea del Sur, Phillip lo rechaza por el bien de Mia. Hitomi le advierte a Phillip que no se acerque demasiado a Mia y se ofende cuando él le señala que tiene toda la vida de Mia planeada. Ante la insistencia de Masami, Phillip rechaza a regañadientes la petición de Kikuo de llevarlo a la casa de su infancia. Phillip también descubre que algunos de los trabajos de su compañera de trabajo Aiko implican que ella finja ser una amante y se disculpe con las esposas de maridos infieles, lo que a menudo resulta en maltrato físico. Aunque Phillip se resiste a perder las conexiones emocionales que ha forjado, Shinji afirma que separarse de los clientes es una parte inevitable del trabajo.

“Familia en Renta”

Tras la exitosa entrevista escolar, Phillip le dice con tristeza a Mia que debe regresar a Estados Unidos. El tiempo que pasa con ella lo inspira a llevar a Kikuo a visitar su hogar de la infancia en el campo, ahora invadido por la naturaleza. El hombre de la tercera edad encuentra una cápsula del tiempo que enterró años atrás y, entre lágrimas, le agradece a Phillip por haberlo llevado. Shinji llama a Phillip y lo reprende por “secuestrar” a Kikuo, pero Phillip lo acusa de usar a Rental Family para llenar vacíos sin alma en lugar de forjar conexiones genuinas. Después de lo cual, la trama viene a sorprendernos con algunos giros inesperados en la trama, la cosa se complica y Phillip debe plantearse como debe regir su vida sin lastimar y sin salir lastimado.

“Familia en Renta”

Además de la genial actuación de Brendan Fraser como Phillip Vanderploeg, el elenco se complementa con:

Takehiro Hira como Shinji, el propietario de la agencia Rental Family; Mari Yamamoto como Aiko, una empleada de la agencia Rental Family; Shannon Mahina Gorman como Mia Kawasaki, una joven mestiza que necesita una figura paterna.

También actúan: Akira Emoto como Kikuo Hasegawa, un cliente de la agencia y actor retirado; Shino Shinozaki como Hitomi, la madre de Mia y clienta de agencia y Sei Matobu como Masami Hasegawa, la hija de Kikuo.

“Familia en Renta”

Recomendable para los cinéfilos que gustan de buenas y tiernas películas con historias inspiradoras. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

Los invito a checar mi Facebook: CINÉFILO HD y COMICTLÁN TV, donde platico sobre cine de superhéroes y de culto, además de tener promociones con obsequios.