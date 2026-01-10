El obstáculo

La claridad bajaba sus dedeos lentamente por la frescura del campo verde. Flores amarillas se mecían al compás del vals que marcaba viento otoñal. Orquesta de grillos amenizaba el ambiente. Otro día más para sendero, que se mantenía en su perpetua contemplación de montañas añiles, murallas de piedra y árboles vigías, hasta que su paz, se interrumpió por la peregrinación de patitas y Adidas. Orejas y ojos alertaban mugidos y balidos haciendo la dieta del pastizal. En orejas, zumbidos apurados haciendo su dulce faena.

Cadencia de patitas y Adidas sobre la humedad del sendero. Piedras adoloridas, pero sin quejarse. Patitas a prisa, patín sobre estanque lodoso y toalla de hierba. Adidas, naturalmente, más lento que patitas, por eso, patitas abriendo el camino en espera de la incorporación del compañero.

Orejas escucharon a motores ruidosos descendentes que perturbaban a sendero en su calma. Alto de cadencia de patitas y Adidas. Posición en descanso. Motores ruidosos pasaron y quedaron sus huellas sobre sendero. Siguieron de largo. Ojos arriba miraron a patitas y Adidas, mientras manos saludaban a la distancia. Claridad se bebía a vapor transparente de agua estancada. Cadencia de patitas y Adidas reanudó por las vértebras de sendero.

De pronto, sendero se cansó y obligó a los demás a la pausa… Guardaganado apareció de inmediato, tirado sobre sendero, tomando el sol. Estaba seco, inmóvil e indiferente, en igual nivel de contemplación que sendero. Cadencia de patitas y Adidas detenidas frente a guardaganado. Sendero, del otro lado de guardaganado, en pacífica contemplación. Muro de piedra bloqueando el campo como un centinela. Miradas se pusieron encima de sendero y de guardaganado. Mente humana calculaba topográficamente la hipotenusa que se formaba entre guardaganado, sendero y cielo. Discernimiento propuso llamar a salto. Respiración se agrandaba. Adidas se dio la media vuelta y marchó hacia atrás. Un metros, dos y llegó a cinco. Rodilla izquierda se flexionó para que rodilla derecha tocara a sendero. Respiración volvía a agrandarse. Cadera se levantaba. Salto se preparaba para salir. Mente dibujaba la trayectoria y decía “en sus marcas, listos… Adidas derecho arrancó y pisó fuerte a sendero en dirección a guardaganado. Adidas izquierdo le siguió el paso. Cadencia contaba cuatro pasos. Patitas corrió detrás de Adidas y se cruzó en su carril. Adidas frenó y derrapó sobre sendero. Caída detenida justo a tiempo. Catástrofe denegada. Guardaganado seguía indiferente tomando el sol. Adidas trémulos. Patitas a su lado. Salto agonizando en el recuerdo y a poco del olvido. Enojo a la carga, pero reflexión salió en defensa y templanza dice “que tal vez fue lo mejor”. Resignación propuso una nueva alternativa. Entonces, cadera se dobló para agacharse. Brazos apresaron a patitas y la llevaron hasta pecho. Respiración se agrandaba otra vez. Adidas izquierdo primero seguido de Adidas derecho, mientras pecho estrechando a patitas, tapándole el sol por un instante a guardaganado. Recepción silenciosa de sendero a patitas y Adidas. Patitas sobre sendero. Cadencia de Adidas y patitas continuaba por sendero…