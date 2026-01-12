“Swim Swim”, una zambullida escénica entre la risa, la ternura y la amistad

Gracias al apoyo de la convocatoria Escenarios IMSS-Cultura 2025, el montaje “Swim Swim: la danza clown más acuática” llega a Guadalajara con tres funciones únicas que invitan al público a sumergirse en una experiencia escénica tan divertida como conmovedora.

“Swim Swim: la danza clown más acuática”

La obra se presentará los días 16, 17 y 18 de enero de 2026 en el Teatro IMSS Ignacio López Tarso, con entrada gratuita, lo que la convierte en una oportunidad imperdible para disfrutar teatro de calidad.

Producida por el Colectivo ¿Qué tienes en la nariz?, la puesta en escena mezcla danza, clown, humor y un original nado artístico escénico, todo envuelto en el encanto visual y musical de los años 60. La historia sigue a dos nadadoras que, tras años de separación, se reencuentran para revivir su amistad y su complicidad, entre torpezas, aciertos y momentos profundamente humanos.

Las creadoras e intérpretes Ana Alatorre y Laura Castellanos señalan que la vulnerabilidad es el corazón de la obra. Desde el humor y el cuerpo en movimiento, “Swim Swim” propone aceptar la fragilidad como una fortaleza, mostrarla sin miedo al juicio y reconocerse en ella como parte esencial de la experiencia humana.

El montaje también celebra la importancia de la comunidad y el trabajo colectivo, tanto en la vida como en el teatro. Esta idea se refleja no solo en la historia que se cuenta en escena, sino en el propio proceso creativo, donde la escenografía, la iluminación, el vestuario y la producción se integran como piezas fundamentales de un mismo equipo.

La comedia y el lenguaje del clown permiten una conexión directa con el público, rompiendo la cuarta pared e invitando a la participación desde la risa, la ternura y la emoción. Quienes han presenciado la obra destacan cómo logra tocar fibras sensibles y provocar lágrimas desde un lugar luminoso, enriquecido por la música y la interacción con los asistentes.

Con una sólida trayectoria en la fusión de danza y teatro clown, Ana Alatorre y Laura Castellanos apuestan con “Swim Swim” por seguir llevando esta propuesta a festivales nacionales e internacionales. Mientras tanto, invitan a niñas, niños y adultos a dejarse llevar por esta zambullida escénica que recuerda, con humor y sensibilidad, el poder de la amistad, la colaboración y el encuentro.

PARA SABER

Viernes 16 de enero, 11:00 horas

Sábado 17 y domingo 18 de enero 13:00 horas

Teatro IMSS Ignacio López Tarso. Av. 16 de Septiembre 868, Centro, Guadalajara

Entrada gratuita