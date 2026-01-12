Troker in da house

Recuerdo las primeras veces que vi a Troker en algún bar de la ciudad. A veces abrían el concierto de algún artista; otras, simplemente aparecían con su propuesta incendiaria. Siempre sorprendían con su música: jazz, hip hop, vértigo sonoro e ingenio, con un DJ lanzando scratchs que terminaban de encender el ambiente. Ver a Troker en vivo era recibir una auténtica dosis de energía.

Lo que comenzó como un proyecto paralelo —integrado por músicos provenientes de distintas bandas— terminó por convertirse en el grupo principal, en una identidad propia que no dejó de crecer. Troker no sólo encontró su sonido: lo empujó, lo estiró y lo llevó a territorios poco explorados dentro de la escena nacional.

Han tocado en festivales internacionales como Glastonbury, han musicalizado una película muda y, quizá lo más importante, nunca han dejado de disfrutar ni de experimentar con su música. Esa curiosidad constante es parte de su sello y de la razón por la que siguen vigentes.

Troker (corvus wolf)

Troker y Hip Horns Brass Collective: una fecha única

A pocos días del concierto, se refuerza la invitación a una fecha irrepetible en el C3 Stage. El próximo 17 de enero, Troker y Hip Horns Brass Collective compartirán escenario en un encuentro poco común, pensado para quienes buscan experiencias musicales fuera de lo ordinario.

Por un lado, Hip Horns Brass Collective ofrecerá su único show en México. La agrupación española ha construido una propuesta sólida que cruza el lenguaje de las brass bands con el hip hop, el funk, el gospel y el R&B. En Guadalajara presentarán en vivo su álbum debut KREWE, lanzado este año tras una intensa gira por festivales europeos.

Por otro, Troker —banda emblemática de Guadalajara— tocará en casa en su única presentación anual en la ciudad. Su mezcla de jazz, rock progresivo, hip hop y referencias a la música tradicional mexicana los ha llevado a escenarios internacionales, sin perder nunca el vínculo con su origen.

La presentación ocurre además en el contexto de su regreso discográfico. Tras un periodo de silencio desde 2024, la banda reaparece en 2026 con “Paranormal”, su nuevo sencillo. El tema cruza hip hop y drum & bass con una reinterpretación contemporánea del mariachi, integrando beats urbanos y una narrativa sonora clara. “Paranormal” marca también el regreso de DJ Sónico y Tibu Santillanes, reafirmando el ADN de Troker: riesgo, groove y libertad creativa, y señalando un nuevo momento para la banda tras más de dos décadas de trayectoria.

Este no es un evento para cualquiera. Es una noche pensada para quienes disfrutan la música en vivo, la ejecución instrumental y el intercambio real entre proyectos que entienden el escenario como un espacio de libertad. Quien asista encontrará un concierto poco habitual, tanto por el cruce de propuestas como por su carácter irrepetible.

