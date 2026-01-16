“Fábulas fantásticas” se extiende en el MUSA hasta el 8 de febrero

La muestra “Fábulas fantásticas. Colección Museo de Arte Moderno” permanecerá en el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara hasta el 8 de febrero, lo que permitirá que más visitantes se acerquen a esta propuesta que reúne obras de más de 40 artistas clave del arte moderno y contemporáneo en México.

Entre los nombres destacados se encuentran Graciela Iturbide, José Guadalupe Posada, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, así como creadores jaliscienses como Lola Álvarez Bravo, Sofía Echeverri y Juan Soriano.

A través de disciplinas como collage, dibujo, escultura, estampa, fotografía e impresión, así como pintura, la exposición propone un recorrido por universos donde lo cotidiano se vuelve insólito y se entrelazan la magia, los hechizos y las realidades alternas.

La exhibición es presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, mediante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Museo de Arte Moderno, en colaboración con el MUSA, bajo la curaduría de Carlos Segoviano y el Equipo MAM.

PARA SABER

Además de “Fábulas fantásticas”, el MUSA mantiene otras exposiciones vigentes con distintas fechas de cierre:

“ Ceguera voluntaria” , de Claudia Rodríguez, y las butacas intervenidas para los Premios del Público a las Artes Escénicas, concluirán el 18 de enero.

, de Claudia Rodríguez, y las butacas intervenidas para los Premios del Público a las Artes Escénicas, concluirán el 18 de enero. “ Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman” también podrá visitarse hasta el 8 de febrero.

también podrá visitarse hasta el 8 de febrero. “ Los libros de Barcelona. Diseño y edición” cerrará el 1 de marzo

cerrará el 1 de marzo “Orden salvaje”, de Rocío Sáenz, permanecerá hasta el 12 de abril.

El museo se ubica en Av. Juárez 975, abre de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas, con entrada gratuita.