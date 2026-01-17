La nueva colección de La Maleta de Hemingway llega a la librería Mariano Azuela

Los ocho libros seleccionados en la quinta convocatoria de La Maleta de Hemingway 2025, se encuentran a la venta en la Librería Mariano Azuela, ubicada junto al Ex Convento del Carmen, consolidando este espacio como el principal punto de encuentro para los lectores interesados en nuevas voces de la literatura jalisciense y nacional.

La Maleta de Hemingway

La llegada de los títulos marca un nuevo corte de caja para el programa editorial, impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, que desde su creación apostó por la publicación de primeras obras sin restricciones de género ni temática.

David Izazaga, Jefe de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, detalló que los libros se encuentran disponibles a partir del 15 de enero y corresponden a los ocho proyectos seleccionados por el jurado entre 116 obras recibidas.

“La Maleta de Hemingway tiene una vocación muy clara, abrir la puerta a autores que publican por primera vez y darles una carta de presentación sólida”, señaló Izazaga.

Se trata de siete libros de texto y un volumen ilustrado, con un tiraje de 500 ejemplares cada uno, lo que eleva a 57 el número total de títulos publicados a lo largo de cinco convocatorias.

Los nuevos títulos abarcan poesía, crónica, cuento, novela breve, minificción y libro ilustrado. La lista incluye “Tienda de mascotas”, poemario de Daniel López Romo; “Todo lo que olvidamos”, de Luis Humberto García López, una narración fragmentaria que cruza géneros; “En el ojo de la aguja”, de Anja Aguilera Méndez, que enlaza poesía y saberes comunitarios; “Cuando el miedo se vaya”, novela breve de Gilbert Torres Gómez; “Los dominios de la serpiente”, libro de cuentos de Kevin Rojo.

También se encuentran “Apenas nada”, de Marco Antonio Jáuregui Medina, centrado en la minificción; “Ciudad trashumante”, crónicas de Alejandra Eugenia Ulloa Vélez, y “Nocturno Ofelia”, poema visual ilustrado de Fernando Efrén Sandoval Herrera.

Izazaga subrayó que uno de los rasgos distintivos del programa es su apertura formal y temática.

“No se limita a los géneros tradicionales. Hemos publicado cuento, novela, dramaturgia, ensayo, poesía, crónica y libro ilustrado, y estamos abiertos a propuestas híbridas”, explicó.

Todos los títulos de la convocatoria La Maleta de Hemingway se venden a un precio único de 100 pesos, y pueden adquirirse en la Librería Mariano Azuela, que abre de martes a viernes de 10:00 a 21:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

Además, se prepara el ciclo de presentaciones individuales de los libros, que arrancará en febrero, tanto en la propia librería como en el Ágora del Ex Convento del Carmen, con la participación de los autores y sus comunidades cercanas.

Más allá de la edición el impacto del programa se refleja en la trayectoria de sus autores.

De los autores publicados en convocatorias anteriores, varios han obtenido premios estatales y nacionales o han lanzado un segundo libro con otras editoriales.

La Secretaría de Cultura prevé lanzar la siguiente convocatoria de La Maleta de Hemingway en febrero, manteniendo el mismo formato de ocho títulos seleccionados, mientras los libros de la edición 2025 ya encuentran su lugar en los estantes de la Mariano Azuela y en las manos de nuevos lectores.

La Librería Mariano Azuela se ubica en Avenida Juárez #612, en la Zona Centro de Guadalajara.