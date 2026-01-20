Exploran la memoria y el cuidado a través de la obra de teatro “Blanco atardecer”

El teatro como espacio de reflexión social se hace presente con “Blanco atardecer”, montaje de La Nada Teatro que aborda, desde una perspectiva sensible y documental, las implicaciones emocionales y familiares del Alzheimer, así como la experiencia de quienes acompañan el deterioro cognitivo de un ser querido.

La obra se presentará el jueves 22 de enero, a las 19:00 horas, con entrada gratuita en el Ex Convento del Carmen, ubicado en Av. Juárez 638, Guadalajara.

Con el proyecto, La Nada Teatro regresa a la escena tapatía con una propuesta escénica que se inscribe en el cruce entre la creación artística y la reflexión social.

“Blanco atardecer”, es un monólogo inspirado en testimonios de personas cuidadoras y en experiencias de adultos mayores que viven con Alzheimer.

A partir de los relatos, la dramaturga María José Delgado Maya construye una pieza que coloca en el centro la relación entre una nieta y su abuela, acompañando el proceso de pérdida de memoria y evidenciando las transformaciones que la enfermedad provoca en los vínculos familiares, la comunicación cotidiana y la vida emocional.

La puesta en escena está dirigida por Miguel Lugo y es protagonizada por Sara Catalán, quienes apuestan por un lenguaje escénico sobrio y cercano, enfocado en la palabra y la presencia actoral.

Desde su propuesta, la obra invita al público a reflexionar sobre temas como el desgaste emocional del cuidado prolongado, el impacto psicológico que enfrentan las personas cuidadoras y el duelo anticipado que se vive durante el proceso de deterioro cognitivo.

La obra fue beneficiada por el programa Proyecta Producción, de la Secretaría de Cultura, y la presentación forma parte de su retribución social, integrándose a un ciclo de artes escénicas conformado por proyectos apoyados por dicho programa.