Tres recomendaciones de cine streaming

El cine en streaming, en casa, es una realidad más allá de lo relevante que será que las pantallas gigantes en sala sigan existiendo. En tanto, el otrora cine culto está muy presente en las plataformas digitales y hay tres buenos bocados cinematográficos en ese mar de opciones:

1

La decisión de partir

La decisión de partir, (director Chan-Wook Park, 2022) narra la historia de un detective que, según sus propias palabras, “era un policía orgulloso”, pero ve alterados sus patrones profesionales de conducta ante una criminal con la que tiene un claro estira y afloja amoroso.

El director es el mismo de Oldboy, aquella película que es una biblia sobre la venganza y que puede encontrarse tanto en su versión coreana original como en un remake estadunidense, este último protonizado por Josh Brolin.

La decisión de partir nos lleva a un contexto de Corea y al submundo policial. Los chinos (igual que en México) son un factor cada vez más activo y, sí, finalmente, es la relación amorosa lo que mantiene la atención del espectador sobre la pantalla. No es porque el amor redima, sino todo lo contrario, porque el amor nos conduce a que algunos bastardo/as sean “nuestros bastardo/as”.

2

Reprise

Reprise (director Joachim Trier, 2006), explora el exótico mundo noruego (a ojos de los mexicanos). Lo narrado, a mitad de música estridente de la época y de la amistad entre dos jóvenes que quieren destacar como iteratos, forma parte de una trilogía del director escandinavo.

La trama nos expone al dilema de quienes eligen las letras como vocación y profesión. Los dos amigos arrojan sus obras literarias a competencias especializadas que los pueden hacer salta a la fama, pero uno de ellos es eligido para elevarlo a los más altos estratos de las letras noruegas en tanto el otro es ignorado.

La suerte irá girando (en verdad colocará lentamente a uno en la posición del otro) con una lentitud que agrava más lo inexorable del final.

Es esta película una obra que merece ser vista con la misma actitud que se asume al viajar a un país en donde la vida transcurre sin preocuparse por que el turista se sienta a gusto.

3

Un domingo Cualquier

Es época de finales en la NFL y, como ya es costumbre, Un domingo cualquiera (Oliver Stone, 1999) se hace presente en las pantallas vía el streaming.

El punto culminante de esta radiografía del futbol americano y el concepto de A-Team tan anglosajón (por algo conquistaron el mundo, mientras nosotros optamos por hacer des descanso dominical una norma tan invilable como perpetua).

Sin duda alguna, lo mejor de la película es la arenga de Tony D’Amato (AL Pacino) que sigue siendo referente lo mismo para los coachings que para cuando el Subcomandante Marcos explicó la manera en la que los zapatistas han logrado sobrevivir en sus reductos chiapanecas (no es broma):

“No sé qué decir en realidad… tres minutos… para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales.Ahora estamos en el infierno caballeros, creedme. Podemos salir del infierno, pulgada a pulgada... mirar al que tenéis a vuestro lado, ¡mirenle los ojos y se van a encontrar a alguien dispuesto a arriesgarse con ustedes... o renacemos ahora como equipo, o morimos como individuos ¿qué van a hacer?”