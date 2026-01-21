En Chile se aprueba la prohibición de los celulares en las escuelas a partir de 2026

Vivimos envueltos en múltiples distractores; es nuestra la cultura de la evasión y del entretenimiento. Y para esa viciada actitud nos sobran artilugios: el hombre y sus aparatos. La tecnología nos hace naufragar en un mar de información y de mensajes.

El individuo de la postmodernidad tiene un favorito entre todo el arsenal de gadgets: en efecto, su predilecto es el celular, del que rara vez se separa. Lo acompaña a todas partes y lo desenfunda en cualquier ocasión; su display es su ventana al mundo material y virtual.

Chile aprueba la prohibición de los celulares en las escuelas

El celular es adictivo, tal y como lo han reconocido gobiernos como el de China, y aunque nos facilita en mucho la vida —siendo un instrumento inestimable para nuestros quehaceres cotidianos—, es también una realidad palpable que puede convertirse en un distractor para ciertas tareas, entre ellas las escolares.

Muchas naciones han reconocido que es una mala fórmula combinar aula y celular. Fuera los teléfonos inteligentes de los salones de clase. Esta medida, radical pero necesaria, ha sido implementada en países como China, Francia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal y Brasil, así como en algunas regiones de España y Estados Unidos.

Las razones detrás de la prohibición son muchas: mejorar la concentración de los estudiantes durante sus clases, propiciar una mejor convivencia en los espacios escolares y hasta disminuir el ciberacoso, restringiendo el uso de teléfonos móviles de manera total o selectiva, es decir, durante determinadas horas y en ciertos lugares.

En sociedades como las postmodernas, regidas bajo la directriz de “prohibido prohibir”, que se implementen medidas disciplinantes en ámbitos como el escolar nos habla de que estamos reconsiderando las implicaciones negativas de ser demasiado permisivos. Libertad, sí, pero con responsabilidad.

Chile aprueba la prohibición de los celulares en las escuelas

Otro país que se ha sumado a esta tendencia internacional de sacar a los celulares de las escuelas ha sido Chile. La Cámara de Diputados de este país aprobó, a finales de 2025, una ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal —en especial celulares— durante las horas escolares; la medida entró en vigor el primer día de 2026.

El Senado chileno, sin mayores enmiendas, dio su aprobación a la ley, y el presidente Gabriel Boric la promulgó para su entrada en vigencia. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, celebró la medida en un video que subió a la red social X.

El ministro detalló que la exclusión de los celulares en todo el sistema educativo chileno estará matizada de acuerdo con las circunstancias y con casos especiales, como problemas de salud o situaciones de emergencia que pudieran presentarse.

La prohibición fue implementada con antelación como parte de un proyecto piloto en un colegio de Santiago, buscando monitorear cómo la desconexión podría ser un factor coadyuvante para la mejora de la convivencia y el bienestar entre los estudiantes.

En Chile, los índices educativos medidos con pruebas como PISA —implementadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)— no son bajos ni alarmantes. La lecto-comprensión, las habilidades de cálculo básico y la comprensión de nociones científicas entre los estudiantes chilenos, según estos marcadores, están por encima de los reportados por el común de los países de Latinoamérica, aunque aún no alcanzan el promedio de la organización.

En una evaluación aplicada en diciembre de 2023, más de la mitad de los estudiantes chilenos declaró que se distraía con el uso de sus dispositivos digitales, un número que supera el promedio de los países de la OCDE.

Chile aprueba la prohibición de los celulares en las escuelas

La situación en México no es mejor, por lo que sería muy conveniente que siguiéramos el ejemplo de Chile. En una encuesta titulada “La nueva realidad: Padres, adolescentes y dispositivos móviles en México”, aplicada en 2019 a 1,200 adolescentes de entre 13 y 17 años, se revelaron datos contundentes: casi la mitad (45 %) de los adolescentes en México dice que pasa demasiado tiempo con su celular; un 50 % declaró sentirse adicto a él. El 77 % afirmó sentirse distraído por su teléfono al menos una vez al día; cerca del 67 % usa su dispositivo “casi todo el tiempo” durante el día; el 47 % revisa su celular varias veces por hora, y el 35 % se despierta por la noche para revisarlo (otra vez, no solo la hora).