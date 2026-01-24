“Wuaut+a, una historia por contar”: la memoria wixárika narrada desde sus propias voces

La historia y los relatos de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, al norte de Jalisco, serán reunidos en el libro Wuaut+a, una historia por contar, un proyecto que busca rescatar, documentar y visibilizar una narrativa propia, distinta a la versión occidental que tradicionalmente ha registrado la historia de los pueblos originarios.

La obra se centrará en testimonios inéditos de las y los habitantes de la comunidad, con el objetivo de recoger su sentir, pensar y vivir, desde una perspectiva interna. Así lo señaló el Coordinador de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Uriel Nuño Gutiérrez, quien destacó que se trata de reconocer una vertiente histórica construida desde la experiencia directa de la comunidad.

El presidente de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, Misael Cruz de Haro, subrayó que, pese a contar con más de 70 años de historia tras su reconocimiento presidencial, no existen documentos que den cuenta de su crecimiento y desarrollo, lo que vuelve urgente la creación de registros para las nuevas generaciones y la preservación de la identidad cultural wixárika.

Desde el ámbito académico, el investigador de la UdeG, Manuel Moreno Castañeda, enfatizó que gran parte de la literatura existente sobre pueblos originarios ha sido escrita desde una visión eurocentrista. En ese sentido, explicó que este libro busca narrar la historia desde la perspectiva de los pueblos invadidos, reconociendo la resistencia que ha persistido a lo largo de más de cinco siglos.

El proyecto implicará trabajo de campo y la recopilación de relatos orales, especialmente de personas mayores, para rescatar una memoria histórica no escrita. De acuerdo con Guillermo Aguilar Herver, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la UdeG, la obra reunirá recuerdos de lucha, resistencia y vivencias cotidianas que fortalecen la identidad cultural y el vínculo histórico de la comunidad con su territorio.