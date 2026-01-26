El MUSA se suma al ART WKND GDL 2026 con Noches de Museo y recorridos especiales

l MUSA se integrará a la agenda cultural del ART WKND GDL 2026 con las Noches de Museo, que incluirán recorridos guiados y acceso a todas sus exposiciones, en una semana en la que el arte toma un papel central en la ciudad. La iniciativa busca ampliar las oportunidades de encuentro entre el público y las distintas expresiones artísticas que alberga el recinto universitario.

Murales de Orozco en el Paraninfo

Con motivo del evento, el museo contará con horario extendido los días 30 y 31 de enero, abriendo de 10:00 a 21:00 horas, con última entrada a las 20:30 horas. Estas jornadas especiales permitirán a visitantes y participantes del ART WKND recorrer el MUSA más allá de su horario habitual.

El jueves 30 de enero se realizarán dos recorridos guiados. A las 19:00 horas, la artista Rocío Sáenz encabezará una visita por la exposición “Orden salvaje”, en la que compartirá detalles de su obra y dirigirá una actividad especial cuyo material será utilizado posteriormente para la creación de una nueva pieza artística. Más tarde, a las 20:00 horas, Daniela Martínez, responsable de Servicios Educativos del MUSA, ofrecerá un recorrido por el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, centrado en las obras monumentales de José Clemente Orozco.

La artista Rocío Sáenz y su obra “Orden salvaje”

El sábado 31 de enero, además del horario extendido, se llevará a cabo un recorrido y actividad especial con Rocío Sáenz a las 11:00 horas. Durante toda la semana permanecerán abiertas las exposiciones “Fábulas fantásticas. Colección Museo de Arte Modern”o; “Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman”—con recorrido guiado el domingo 1 de febrero a las 11:00 horas—, “Los libros de Barcelona. Diseño y edición” y “Orden salvaje”.

PARA SABER

El MUSA se localiza en Avenida Juárez 975 y su horario regular es de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas, y domingo de 10:00 a 15:00 horas. Tanto la entrada al museo como las actividades programadas son gratuitas.