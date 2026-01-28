Editorial Edhalca, a un paso más cerca de sus lectores

Con 21 años de trayectoria, Editorial Edhalca, un sello mexicano de corte independiente, certificada además como Industria Creativa de Jalisco, miembro de la CANIEM y promotora de la lectura en numerosos eventos (entre ellos, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara), recién inaugura su primer librería física en el corazón de la ciudad: en la recién remodelada Plaza Guadalajara.

En un gesto que apuesta por la bibliodiversidad y la cultura independiente, Edhalca busca en el espacio revivir la relación entre el libro y la vida urbana desde el Centro Histórico. Su intención, nos cuentan en corto, es “irrumpir en el espacio público, no sólo como una tienda de libros, sino como un laboratorio cultural donde lectores, autores, académicos y curiosos puedan coincidir”.

La apertura, ¡en hora buena!, pretende subrayar también el papel de las instituciones locales en la activación cultural del centro. En ese sentido, la editorial destacó la buena disposición del C. Rodrigo González Hijar, Director de Mercados Municipales, cuya gestión facilitó la instalación del proyecto dentro de Plaza Guadalajara, entendiendo su gran potencial cultural y social.

Ubicada en una plaza recientemente remodelada y con conexión directa a la línea 3 del Tren Ligero, la librería formará parte de un ecosistema urbano en continua transformación; uno cercano a museos, templos, plazas y atractivos turísticos. Bajo este propósito, Edhalca apostará por una programación semanal: Lunes de Cátedra, Martes de Poesía, Miércoles de Lectura, Jueves de Escritores, Viernes de Artes y Sábados Infantiles, con el objetivo de generar una sólida comunidad lectora y reactivar la experiencia cultural cotidiana.

Su misión —promover la bibliodiversidad mexicana y latinoamericana fuera del circuito comercial tradicional— se alinea con su visión de convertirse en un referente accesible y comunitario, abierto a colaboraciones con universidades, museos, colectivos culturales y por supuesto Escritores.

La invitación, ya lo saben, queda abierta:

Dense una vuelta a conocer el espacio de Editorial Edhalca en Plaza Guadalajara: Local 153, ubicado en el corazón de nuestra ciudad: Av. Miguel Hidalgo y Costilla, Zona Centro. Participen en sus actividades y súmense al fortalecimiento de la cultura independiente en Guadalajara.

Pueden pedir informes o solicitar el catálogo en línea vía editorialedhalca@gmail.com o en sus redes sociales:

instagram.com/editorialedhalca/

facebook.com/editorial.edhalca