Abren convocatoria PACMyC 2026 para fortalecer culturas comunitarias en Jalisco

Con el objetivo de respaldar iniciativas culturales surgidas desde las propias comunidades, la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Secretaría de Cultura federal abrieron la convocatoria del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) 2026, orientado a la preservación y transmisión del patrimonio cultural vivo.

Patrimonio cultural vivo

El programa contará con una bolsa de 4 millones de pesos, aportados de manera conjunta entre el Gobierno de Jalisco y el Gobierno de México, lo que permitirá otorgar apoyos de hasta 150 mil pesos por proyecto, en beneficio de grupos indígenas, afromexicanos y comunidades de culturas populares con impacto directo en su localidad.

La convocatoria está dirigida a personas y colectivos promotores o portadores de saberes comunitarios, siempre que cuenten con el aval de su comunidad. Los proyectos podrán inscribirse en ámbitos como arte popular, cocinas tradicionales, danzas, música, lenguas indígenas, medicinas tradicionales, medios comunitarios, patrimonio biocultural, memoria histórica y otras expresiones culturales reconocidas localmente.

Las propuestas deberán ser presentadas por grupos de al menos cinco integrantes y registrarse en línea a través del sitio pacmyc.cultura.gob.mx o de manera presencial en las sedes que determinen las instancias ejecutoras.

PARA SABER

La recepción de proyectos concluirá el 29 de abril de 2026 a las 15:00 horas, tiempo del centro del país, y la convocatoria completa puede consultarse en:

sc.jalisco.gob.mx.