Abren convocatoria para el Premio Irene Robledo 2026

El Gobierno de Guadalajara abrió la convocatoria 2026 del Premio Irene Robledo, con el objetivo de reconocer y hacer visibles a mujeres tapatías que, a través de su trabajo y liderazgo, se han convertido en un referente para la comunidad, sin importar el ámbito en el que se desarrollen.

La regidora Luz María Alatorre Maldonado, presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad y Género y Respeto a la Diversidad, informó que la convocatoria se encuentra abierta desde el 21 de enero e invitó a mujeres y asociaciones civiles a inscribirse a más tardar la próxima semana.

“Desde el 21 de enero abrimos la convocatoria, la hicimos pública y la subimos a las páginas oficiales, donde invitamos a todas las mujeres y asociaciones que quieran postular o postularse”, señaló.

Las interesadas pueden consultar los requisitos y formatos en la Gaceta Municipal o a través de la página del Instituto Municipal de las Mujeres (Inmujeres). Una vez completada la documentación, el expediente deberá entregarse de manera presencial en las oficinas de Inmujeres, ubicadas en calle Mitla número 386, colonia Monumental, donde se formalizará el registro.

Alatorre Maldonado explicó que el galardón se entrega en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora el 8 de marzo, y reconoce acciones a favor de la agenda de género y la agenda humanista.

“Reconocemos no solamente a las promotoras de los derechos de las mujeres, sino también a quienes trabajan en áreas como la salud, el arte, la cultura y cualquier ámbito que impacte positivamente a la sociedad”, puntualizó.

El Premio Irene Robledo se otorgará a tres ganadoras, quienes recibirán un estímulo económico de 75 mil pesos cada una, así como un reconocimiento oficial.

La regidora subrayó que el propósito central de esta distinción es hacer visibles a las mujeres y organizaciones que contribuyen al desarrollo social, y reconocer públicamente su labor en una fecha emblemática para la lucha por la igualdad.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el portal oficial del Gobierno de Guadalajara.