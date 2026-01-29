Activa Proyecta dos ciclos de artes escénicas con actividades formativas y funciones abiertas al público

Los programas Proyecta Producción y Proyecta Traslados comenzaron sus ciclos de retribución social, mediante los cuales las y los artistas beneficiados comparten su trabajo y procesos creativos con otros creadores y con el público. En 2025, ambas convocatorias otorgaron estímulos económicos a más de cien artistas, con el objetivo de impulsar la producción escénica y facilitar su circulación en escenarios nacionales e internacionales.

Proyecta comienza ciclo de artes escénicas con "Investigación documental para proyectos de teatro y artes vivas"

Las retribuciones sociales se organizan en dos ejes principales: Poéticas de la Escena y Tercera Llamada. El primero está enfocado en la reflexión, investigación y experimentación de los lenguajes escénicos, a través de talleres, conversatorios y laboratorios de creación. El segundo prioriza la exhibición, con funciones de teatro, danza y música en vivo dirigidas a públicos diversos.

Como parte de Poéticas de la Escena, se llevó a cabo el conversatorio Investigación documental para proyectos de teatro y artes vivas, impartido por la creadora escénica Andrea Belén SánSa en la Casa de la Cultura Jalisciense. La actividad estuvo dirigida a personas interesadas en los procesos de investigación aplicados a la creación escénica y al teatro documental, tomando como referencia el Teatro Experimental de Jalisco.

Durante estas sesiones se comparten metodologías, procesos de trabajo y reflexiones en torno al vínculo entre archivo, memoria e investigación con la escena, lo que permite fortalecer las herramientas conceptuales y prácticas de quienes participan en los proyectos escénicos.

La programación de ambos ciclos se desarrolla en distintos recintos de la Secretaría de Cultura, como el Ex Convento del Carmen, el Edificio Arroniz, la Casa de la Cultura Jalisciense y 1615 Studio. Todas las actividades son de entrada libre, aunque algunas cuentan con cupo limitado, y buscan propiciar el intercambio entre creadoras y creadores con trayectoria y nuevos valores de la escena, además de acercar al público a los trabajos apoyados por Proyecta.

Poéticas de la Escena Proyecta, del 17 de enero al 27 de febrero, con actividades de formación y reflexión en distintos espacios culturales

