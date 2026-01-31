“El fuego hay que provocarlo, alimentarlo e irlo cuidando… Sólo por un momento, después, al contrario, hay que cuidarse de él, quitarle fuerza y apagarlo…”.

Arantza Barrientos

Originaria de Guadalajara, Arantza Barrientos es Abogada por la Universidad de Guadalajara. Especialista en la protección a la propiedad intelectual, cuenta con el Diplomado en “Escribir Televisión: Presente y Futuro” por la Sociedad General de Escritores (SOGEM) y Televisa (2024). Diplomada en Creación Literaria por la Escuela de Escritores Sogem de Guadalajara (2023), resultó Seleccionada como una de las ganadoras en el Concurso Nacional de Cuento de Escritoras Mexicanas (2023) con “Los años maravillosos.” Sus letras han aparecido en algunas antologías de cuento, como la “Sexta Antología de Escritoras Mexicanas” (2023), “Caleidoscopio” (2023 y 2020) y “Entre Tintas… Tinto” (2021); otros de sus cuentos han sido publicados en el periódico La Crónica de Hoy, Jalisco.

Además de incursionaren guion audiovisual para televisión, cursa actualmente un taller con el reconocido escritor Mario Heredia; donde, los esperamos con gusto, está por terminar una colección de cuentos y se encuentra escribiendo su segunda novela.

"El fuego son los otros”, libro de Arantza Barrientos

“El fuego son los otros”, lo presumimos con gusto, es una de las primeras cuatro apuestas hechas por el sello editorial Escritoras Mexicanas EMX y Bitácora 52, a cargo de Cristina Liceaga y Julia Cuellar; quienes, desde el 2018, han hecho una gran labor fomentado la publicación y difusión de escritoras mexicanas, principalmente a través de concursos y publicación de cuentos. Novela que propone una fuerte crítica a nuestra realidad y explora los límites de la ficción, recordándonos que el fuego puede salvar o destruir, entrelaza la memoria, el deseo y la violencia:

Dos hermanos acaban de rescatar a una mujer malherida. Uno de ellos, es el médico del pueblo y se propone ayudarla con el síndrome de abstinencia que nubla su memoria. El otro desconfía de ella pero cede a los deseos de su hermano, o quizás, a sus propios deseos. En su tiempo libre escribirá una novela reconstruyendo el pasado de Mara, el cautiverio que sus heridas y los pocos intercambios que tiene con ella sugieren.

Ambos desconocen los horrores que Mara, cuyo verdadero nombre es otro, vivió bajo el yugo de Don Braulio. Tampoco saben que la detective Irene Zanetti la busca y no se detendrá hasta encontrarla. Historia de una mujer herida, un pasado imposible de nombrar y una verdad que arde aunque intente ocultarse espera por nosotros.

¡Anímense!