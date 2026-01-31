Escaparate Independencia se renueva con siete propuestas artísticas

Escaparate Independencia, espacio de promoción y exhibición artística ubicado en el exterior de la galería Jorge Martínez, en la sede Artes Plásticas del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara, será intervenido por siete nuevos proyectos de distintos artistas, como parte de su temporada anual de exposiciones.

Esta edición marca un punto de inflexión para el proyecto, al tratarse de la primera convocatoria abierta al público en general, más allá de la comunidad del CUAAD. De acuerdo con Francisco Orozco, coordinador del Escaparate Independencia, se recibieron 20 propuestas, de las cuales siete fueron seleccionadas por un jurado especializado.

Orozco explicó que los criterios de selección priorizaron la capacidad de las obras para generar un diálogo entre el espectador, la pieza artística y el entorno urbano. Asimismo, se valoró la calidad técnica de los proyectos y el aprovechamiento de las características específicas de la vitrina donde se exhiben las obras.

Los artistas seleccionados inaugurarán una programación rotativa que cambiará cada tres semanas a lo largo del año. La temporada comenzará con Ernesto Rentería, del 23 de febrero al 13 de marzo, seguido de Fernando Sepúlveda, del 23 de marzo al 10 de abril, y Eva Figueroa, del 20 de abril al 8 de mayo.

Posteriormente, el escaparate será intervenido por Sidharta Figueroa, del 18 de mayo al 5 de junio, y concluirá con las propuestas de Valeria Luna y Emilio García, quienes expondrán del 15 de junio al 3 de julio. Esta dinámica busca mantener una oferta constante y diversa para el público que transita por la zona.

En cuanto a los contenidos, Orozco destacó la pluralidad de discursos presentes en las propuestas seleccionadas, que abordan temas como la contemplación, lo urbano, la ciudad entendida como lienzo, la ornamentación pictórica, la salud mental femenina, la mitología, el desplazamiento por la ciudad y la formación en artes plásticas, reflejando la diversidad de intereses del arte local contemporáneo.