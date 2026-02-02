. .

Tras la ventana se colaban los rayos del sol, traslucían la casi membrana de los sueños. Semejante a la pupa que se arrebuja para salir. Había que emerger de las tibias sabanas, a contra voluntad, antes que las mariposas amarillas besaran las hojas llenas de rocío matinal.

Salí, con un frasco de cristal, lista para llevarme algunas mariposas en él. La maniobra fue sencilla, algo austera, había sólo una mariposa, parda y pequeñita, de las que se confunden con las polillas que salen por las noches y se esconden tras los muebles.

Si mamá me veía cazando mariposas, me reñiría. Las mariposas, eran seres libres que de ser pesadas orugas se transformaban en viajeras, Lo más cruel para una mariposa es estar encerrada, me decía, mientras destapaba el frasco para liberarlas.

Mamá siempre dejaba en libertad a todos los animales con los que se topaba, decía: No han tenido elección, de ser así, nadie se quedaría en un mismo lugar hasta la muerte. También liberaba a las aves que le regalaban. Decían que la locura la había alcanzado muy pronto. En ese entonces, yo sólo la venía muy delgada, muy atenta a sus deberes y de vez en cuando, la sorprendía tocando el aire con sus yemas como si de un concierto se tratara.

*

En un triste cuarto de paredes blancas, desayunábamos, una Mujer Amarilla, delgada, casi cáscara y yo. Ella en realidad no desayunaba, hacía el ademán de sorber una sopa imaginaria, me miraba con ojos de cristal fundido, con una chispa latente de algo parecido al amor. En esa casa, había siempre una ráfaga de viento, frío, que contrastaba con la tibieza que emanaba de la estufa.

La Mujer Amarilla se ponía nerviosa, dejaba toda actividad, hasta su plato de sopa imaginaria y se colaba por la rendija de la puerta contigua, ahí donde el frío habitaba, y volvía con los platos llenos de sopa cuajada y la sonrisa invertida.

Nos tomábamos de las manos, sus palmas ásperas, acunaban un puñado de maíz quebrado, para entrar al patio con toda su maleza, que trepaba las paredes teñidas de humedad, y donde se nos hundían los pies. Entonces, la Señora de Amarillo espolvoreaba las semillas que nadie comía. Pronto, el cielo se amorataba, y contaba mis pasos, de vuelta, me posaba en una sillita verde y encendía una pantalla que del gris pasaba al multicolor, había en ella: una niña vampiro, un pingüino gritón, un hada que salía de la llave del agua. Cuántas veces susurré que era una tristeza, nuestra cocina no tenía llave de agua, así cómo iba a pedir deseos a una pequeñita hada azul.

Por la tarde, el frío disminuía, aunque nos invadía la humedad, y ese verano, también los sapos. Así que la Mujer de Amarillo y yo, jugábamos a visitar un bosque encantado. En ese bosque, había una pequeña niña que salía de una membrana o de una cascara de nuez, porque según la Mujer de Amarillo, había una anciana que deseó tanto tener una niña que cupiera en la palma de la mano que un buen día, la pequeña niña emergió de un tulipán amarillo.

La historia terminaba cuando de los pequeños ojos de venado triste de aquella mujer, brotaban mariposas amarillas y se fundían con las primaveras. Así flores y alas refulgían en la noche, ondeándose entre las ramas oscuras de los árboles.

*

Yo soñaba con las alas de esas mariposas, y acariciaba mi espalda en búsqueda de un brote, un pequeño indicio. Debo confesar que había una realidad desagradable en ese deseo, por ejemplo, los canutos de las plumas, en las aves recién nacidas, les daba una apariencia de enfermedad con la piel rojiza invadida de protuberancias, además, de sus bamboleantes cabezas, desproporcionadas, respecto al resto de sus cuerpos pero de esa piel frágil, emergían plumas y las plumas significaban altura y la altura me sabía a mariposas amarillas, y nada era más exquisito que unas alas amarillas.

*

Una tarde, lo recuerdo bien, la Señora de Amarillo, me contó sobre un antiguo inventor de alas que, con cera y plumas, se fabricó unas alas enormes, con las que sobrevoló el mar de Creta junto a su hijo.

Había una esperanza, pensé.

*

No dormí, indagué por todos los rincones de la casa hasta reunir plumas y toda cantidad de materiales, y fui donde la Mujer de Amarillo dormía.Crucificada, a la mitad de la cama. Coloqué con mucho cuidado cada pluma, soplaba sobre la cera líquida para no despertarla y cuando sus ojos de venado me miraron, las alas estaban completas. Las alas de la Mujer de Amarillo fueron una misma llama amarilla que surcó el cielo para después hundirse entre la maleza del patio.

Y la casa ardió.