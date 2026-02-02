Martes Musicales retoma actividades en el Ex Convento del Carmen con música de cámara

Con el objetivo de fortalecer la oferta cultural y acercar la música de cámara académica a la ciudadanía, el programa Martes Musicales reinicia actividades en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen, con una programación integrada por pequeños ensambles de agrupaciones institucionales del Estado de Jalisco.

Tras un año de alta convocatoria, el ciclo vuelve luego de que en 2025 registró una asistencia de 6 mil 266 personas, consolidando a este recinto como uno de los espacios especializados más relevantes del país para la música de cámara.

Martes Musicales

La programación inicia este martes 3 de febrero con un ensamble de la Orquesta Típica del Estado de Jalisco, bajo la dirección de René Nuño Guzmán, con un repertorio centrado en la música popular mexicana y obras de compositores como Higinio Ruvalcaba, Manuel M. Ponce, Macedonio Alcalá y Manuel Esperón.

En las semanas posteriores se presentarán el Coro del Estado de Jalisco, el martes 10 de febrero, con obras de Franz Schubert y Bob Chilcott; el Trío Híkuri, el martes 17, con un programa que combina música académica y popular; y el ensamble The Gallos, que cerrará el ciclo el martes 24 de febrero con un repertorio ecléctico para metales y percusión.

Todos los conciertos se realizarán a las 19:30 horas en la Sala Higinio Ruvalcaba, ubicada en Avenida Juárez 638, en el Centro Histórico de Guadalajara, con entrada libre y acceso conforme al aforo del recinto.