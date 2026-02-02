“Y es que a veces, no hay de otra”

El sistema contemporáneo nos ha imbuido de una ilusión peligrosa: la idea de que nuestra identidad es indisociable de nuestra función productiva. En un mundo donde los derechos sociales se desvanecen bajo la promesa de la eficiencia tecnológica, el individuo queda reducido a una pieza intercambiable.

La única opción (Cortesía)

Es en este abismo de incertidumbre donde Park Chan-wook sitúa su más reciente obra, No Other Choice, presentada en la Biennale di Venezia 2025.

Una cinta que, lejos de ser un simple ejercicio de género, se convierte en un espejo deformante de la decadencia social global.

La trama, basada en la narrativa de Donald E. Westlake, nos presenta a Man-soo (interpretado con una contención magistral por Lee Byung-hun), un especialista de la industria papelera cuya existencia parece estar en perfecto equilibrio.

Sin embargo, ese equilibrio es una ficción sostenida por el empleo. Cuando es despedido bajo la sentencia dogmática de “lo siento, no tenemos otra opción” , el protagonista no solo pierde su sustento, sino su propia esencia.

Aquí radica la tesis más dolorosa de Park: hemos entregado tanto de nosotros mismos al altar del trabajo que, al ser expulsados de él, nos quedamos vacíos. La pérdida de la ocupación se traduce en una muerte civil que desencadena una metamorfosis violenta. Man-soo, el padre ejemplar y esposo modelo —respaldado por la sólida actuación de Son Ye-jin—, comienza a transmutar en un villano.

Pero no es un villano por naturaleza, sino por diseño sistémico. Su caída es el resultado de un mundo que premia la supervivencia del más apto a costa de la propia moralidad.

Park Chan-wook traza un paralelismo impecable con la decadencia social que ha caracterizado al cine coreano de las últimas décadas.

Al igual que en sus obras previas, o incluso en la crudeza de la cinematografía de Bong Joon-ho, la cinta explora la lógica despiadada de una economía que fagocita a sus ciudadanos.

En Corea del Sur , como en gran parte de Occidente, la presión por el estatus y la cultura corporativa han creado una sociedad de “muertos vivientes” que solo encuentran sentido en la acumulación o en la retención del privilegio. La banda sonora de Cho Young-wuk subraya esta tensión durante los 139 minutos de metraje, transformando el drama doméstico en un thriller existencial de proporciones macabras. La violencia que estalla en la pantalla no es gratuita; es el sonido del choque entre la dignidad humana y una estructura que nos repite, hasta el cansancio, que no somos necesarios.

Al final, No Other Choice nos obliga a una reflexión incómoda: si el trabajo es lo único que nos define, ¿qué queda de nosotros cuando la máquina decide que ya no somos útiles? La respuesta de Park Chan-wook es devastadora: queda el instinto, queda el horror y, lamentablemente, queda la certeza de que en este juego de sombras, la verdadera tragedia es que realmente creemos no tener otra opción.