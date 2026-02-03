Chile será el Invitado de Honor del FICG 41

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) anunció que Chile será el Invitado de Honor de su edición 41, que se llevará a cabo del 17 al 25 de abril, una distinción que reafirma la relación histórica entre el festival y una de las cinematografías más influyentes de América Latina, además de fortalecer los vínculos culturales e industriales entre ambos países.

La presencia del cine chileno en el FICG se remonta a 2003, cuando participó con una muestra de cine clásico y una selección de 14 películas producidas entre 1973 y 2001, incluyendo cinco títulos fundamentales de su filmografía. Aquella programación reunió obras de realizadores clave como Raúl Ruiz, Miguel Littín, Aldo Francia, Ricardo Larraín y Silvio Caiozzi.

FICG 41, invitado de honor Chile

Destacó también la participación del documentalista Patricio Guzmán, quien recibió el Homenaje del Cine Iberoamericano, acompañado de una retrospectiva de siete de sus películas, marcando uno de los momentos más significativos del diálogo entre el cine chileno y el encuentro cinematográfico organizado por la Universidad de Guadalajara.

Desde entonces, Chile ha mantenido una presencia constante en el FICG a través de competencias oficiales, muestras especiales y programas de industria. Además, fue Invitado de Honor en la edición 34 del festival, en 2019, en un contexto de amplio reconocimiento internacional para su cinematografía.

La participación chilena ha sido también un impulsor de coproducciones e internacionalización, con proyectos desarrollados junto a países como México, Portugal, Brasil, España y Alemania.

El nombramiento de Chile como Invitado de Honor en la edición 41 celebra una trayectoria compartida y consolida al FICG como una plataforma clave para el encuentro, la reflexión y la proyección internacional del cine iberoamericano.