La compañía tapatía Velvet Ramírez Danza celebra su décimo aniversario

La compañía Velvet Ramírez Danza ya inició la celebración de su primera década de trabajo escénico con el ciclo “10 años de Velvet Ramírez Danza: exploraciones entre casa, jardín y bosque”, una propuesta que invita al público a recorrer su evolución artística a partir de tres obras que dialogan con la memoria, el territorio y el cuidado de los espacios que se habitan.

Velvet Ramírez Danza

La temporada se presenta en el Teatro Alarife Martín Casillas y cuenta con el apoyo del programa Habita la Escena de la Secretaría de Cultura.

El arranque de este festejo fue con la obra “La función de habitar”, el pasado viernes 30 de enero, pieza estrenada en 2016 que marca uno de los puntos fundacionales de la compañía. Una obra que a través de la danza experimental y la percusión en vivo, la obra propone una mirada íntima y crítica sobre la relación que las mujeres establecen con la casa a lo largo de la vida: un espacio que no sólo se ocupa, sino que también se cuida, se transforma y se cuestiona. La propuesta construye imágenes oníricas a partir de recuerdos, deseos y vínculos cotidianos, convirtiendo el escenario en un territorio de reflexión sensible.

Este ciclo conmemorativo se plantea como un recorrido cronológico por las búsquedas estéticas y conceptuales de Velvet Ramírez Danza, una agrupación que se ha distinguido por explorar el cuerpo desde los espacios que habitamos —la casa, el jardín y el bosque— entendidos como archivos vivos de memoria y sentido. Su trabajo fusiona lenguajes de la danza, el teatro de objetos y máscaras, así como recursos multimedia, ampliando los límites de la danza contemporánea y acercándose a públicos diversos.

Velvet Ramírez Danza

Tras la función inaugural, la compañía presentará “Paisajes del Nixticuil”, una obra de teatro documental, danza y música que da voz al Bosque El Nixticuil, un ecosistema primario amenazado por la tala y el desarrollo inmobiliario. Además de la función escénica, se abrirá un espacio de diálogo con integrantes del Comité de Defensa del Bosque Nixticuil, reforzando el carácter utilitario y de conciencia ambiental de la propuesta.

El cierre del ciclo estará a cargo de “Mi abuela cultivó un jardín”, una pieza definida por su directora como un performance coreocinematográfico que aborda la memoria y el Alzheimer a partir de la experiencia personal y la memoria colectiva. La obra ha tenido presencia reciente en escenarios nacionales, como la Muestra Nacional de Teatro y el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Jalisco, consolidando la trayectoria de la compañía a diez años de su fundación.

Todas las funciones están recomendadas para mayores de 15 años y buscan ofrecer al público no sólo una experiencia artística, sino también una invitación a reflexionar sobre la memoria, el cuidado del entorno y los espacios que conforman nuestra vida cotidiana.

Velvet Ramírez Danza

PARA SABER

Lugar: Teatro Alarife Martín Casillas (Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jalisco)

Teatro Alarife Martín Casillas (Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jalisco) Costo de boletos: $150 general y $100 estudiantes, maestros, personas de la tercera edad y miembros del programa espectador frecuente

$150 general y $100 estudiantes, maestros, personas de la tercera edad y miembros del programa espectador frecuente Boletos: En taquilla (una hora antes de cada función) y en línea en voyalteatro.com

En taquilla (una hora antes de cada función) y en línea en Fechas y horarios (20:00 horas):

-Paisajes del Nixticuil: viernes 6 de febrero

-Mi abuela cultivó un jardín: jueves 12 y viernes 13 de febrero